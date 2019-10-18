Видеофакт: "фонтан" из трубы забил на Кодорском шоссе в Сухуме

Видео с Кодороского шоссе в Сухуме, где из прорванной трубы забил настоящий фонтан, засняли очевидцы в пятницу 18 октября.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Водопроводную трубу прорвало на Кодорском шоссе в Сухуме в пятницу 18 октября.

На видео, заснятом очевидцами, видно, как струи воды, которые превышают высоту высаженных вдоль улицы деревьев, залили всю проезжую и пешеходную часть улицы.

Инцидент произошел неподалеку от поворота с шоссе к Абхазскому государственному университету.

Причины случившегося пока что неизвестны.

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