Видеофакт: "фонтан" из трубы забил на Кодорском шоссе в Сухуме

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Водопроводную трубу прорвало на Кодорском шоссе в Сухуме в пятницу 18 октября.
На видео, заснятом очевидцами, видно, как струи воды, которые превышают высоту высаженных вдоль улицы деревьев, залили всю проезжую и пешеходную часть улицы.
Инцидент произошел неподалеку от поворота с шоссе к Абхазскому государственному университету.
Причины случившегося пока что неизвестны.
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