"Вскрываем насосы": "Водоканал" объяснил причину отключения воды в Сухуме

Подача питьевой воды в Новом районе, на Старом поселке, а также в районах "Колоса", верхней части ВИЭМа и Турбазы прекращена в четверг 12 сентября с 0:00.

СУХУМ, 12 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Причина отключения воды в Сухуме – проведение ремонтных работ на насосной станции, сказал корреспонденту Sputnik главный инженер МУП "Водоканал" Мераб Анкваб.

Ранее в Sputnik Абхазия обращались жители столицы, которые отмечали, что вода не поднимается на верхние этажи зданий, также в течение нескольких дней она не поступала на улицу Адыгейская.

"Последние несколько дней в резервуары в Лечкопе и на улице Дагестанская плохо стала поступать вода. Мы два-три раза обходили, думали, что где-то есть утечка, но ничего не нашли. Сегодня ведутся работы в самой насосной станции, мы вскрываем насосы, будем ремонтировать сами насосы", - подчеркнул Анкваб.

После завершения работ, водой будет обеспечен весь город и она будет поступать на верхние этажи домов, отметил главный инженер "Водоканала".

Последний раз проблемы с водой в Сухуме возникли 1 сентября, столица Абхазии осталась без питьевой воды после аварии на насосной станции. На следующий день, 2 сентября, проблема была устранена.

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