Батальоны просят огня: российские и абхазские военные отработали взаимодействие

В рамках тактического учения военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии на полигонах Нагвалоу и Цабал выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. В ходе совместных учений мотострелки, танкисты, артиллеристы и разведчики двух стран отработали взаимодействие по блокированию и уничтожению условного противника в горах и на морском побережье, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военные вели огонь по различным наземным и воздушным мишеням на расстояниях от 100 метров до 5000 метров. Цели имитировали пехоту, технику и вертолеты противника. В общей сложности военные поразили около двух тысяч целей, израсходовав до 25 тысяч боеприпасов, в том числе свыше 50 артиллерийских снарядов.

Боевые стрельбы выполнялись из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, станковых автоматических гранатометов "Пламя", вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, артиллерийских гаубиц Д-30 и 120-мм минометов.

Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие заграждения и препятствия.

Всего в учениях принимало участие до одной тысячи военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.

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