Отразили удары с воздуха: российские и абхазские военные провели совместные учения

В учениях в условиях гор и морского побережья Абхазии принимают участие до одной тысячи военнослужащих.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В рамках совместного учения войск российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" отразили авиационные удары противника по колонне военной техники, сообщила пресс-служба ведомства.

По замыслу учения механизированная колонна бронетехники совершила марш для смены огневых позиций, в результате чего была обнаружена и подверглась "атаке" самолетов и вертолетов условного противника.

Расчеты зенитно-ракетных комплексов в условиях радиоэлектронных помех противника осуществили разведку воздушной обстановки с оперативным определением координат целей, после чего произвели их поражение электронными пусками ракет.

Целью совместного учения было совершенствование слаженности подразделений и эффективное выполнение боевых задач в условиях современного общевойскового боя.

Всего на учениях на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях гор и морского побережья Абхазии принимают участие до одной тысячи военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3.

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