Праздник музыки: XVII фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

Как прошел Международный оперный фестиваль в столице Абхазии, какой интерес он вызвал среди любителей классической музыки, в материале Sputnik Абхазия.

В этом году традиционный фестиваль Хиблы Герзмава состоялся на столичном стадионе "Динамо". Для того, чтобы как можно больше зрителей смогли попасть на него, вход на концерт был бесплатным.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Аншлаг на "Динамо"

Фестиваль Хиблы Герзмава неизменно вызывает большой зрительский интерес, поклонники ее творчества ждут этого события с нетерпением. Свидетельством этому стало то, что еще за час до начала концерта на западной трибуне стадиона "Динамо" сложно было найти свободное местечко.

Такой ажиотаж можно было наблюдать только в финальном матче Чемпионата мира по футболу ConIFA в 2016 году и на праздновании 2500-летия Сухума.

За 20 минут до начала фестиваля зрители стали аплодировать, они заметили Хиблу Герзмава, которая шла к сцене через поле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

В этом году для абхазских зрителей выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкирии Ильдар Абдразаков.

В начале концерта министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что на протяжении семнадцати лет всемирно известная оперная певица из Абхазии Хибла Герзмава радует родную республику ежегодным фестивалем.

"За эти годы концерты в рамках фестиваля проходили в Абхазии, России, Европе, Америке, в самых известных и престижных залах. Благодаря творчеству Хиблы Герзмава, абхазская культура стала частью мировой", - подчеркнула министр.

Она также добавила, что благодаря абхазским песням в репертуаре Хиблы Герзмава, миллионы людей в мире узнают культуру национальной музыки.

Оперная классика и абхазские песни

В программу фестиваля вошли шедевры мировой оперы, такие как: ария Леоноры из оперы "Сила судьбы", ария графа де Сильвы из оперы "Эрнани", куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" и многое другое.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

Фестиваль открыл академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, после выступления хора публика встала, приветствуя народную артистку Абхазии и народную артистку России Хиблу Герзмава.

Каждое выступление артистов вызывало бурную реакцию зрителей, особенно когда хор под управлением Конторовича исполнил народную абхазскую песню "О ранении".

"Несмотря на то, что песню исполняют артисты, не владеющие абхазским, они делают это превосходно", - не сдержала свои эмоции одна из зрительниц. Следующим номером Хибла Герзмава исполнила другую народную песню "О скале".

Еще одним ярким событием фестиваля стало выступление юной абхазской балерины, воспитанницы Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристины Чкотуа. Специально для нее построили специальную балетную площадку.

В концерте прозвучало и музыкальное поздравление Александру Сладковскому, чей день рождения совпал с фестивалем. В завершении фестиваля Хибла Герзмава исполнила песню "Абхазия моя". Зрители включили фонарики на телефонах во время исполнения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

"Я хочу, чтобы этот фестиваль стал праздником для жителей Абхазии. У меня никогда не получилось бы фестиваля без людей, которые любят меня и которых люблю я. Главным образом, хотела сказать спасибо моей земле и моим родителям за то, что они дали мне жизнь здесь", - подчеркнула Хибла Герзмава.

Оперная певица поблагодарила участников фестиваля, президента Абхазии, мецената Николая Ачба за поддержку.

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