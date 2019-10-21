Адлейба поборется за титул чемпиона мира по боксу среди молодежи с новым соперником

Вечер профессионального бокса, в котором примет участие Игорь Адлейба, состоится в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств 2 ноября 2019 года.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Игорь Адлейба проведет бой за вакантный титул чемпиона мира WBO среди молодежи с Эдди Кольменаресом из Венесуэлы 2 ноября в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions.

Венесуэльский боксер провел семь боев, из них он выиграл шесть, один вничью. У Игоря Адлейба восемь боев на профессиональном ринге и столько же побед.

Изначально соперником Игоря Адлейба должен был стать боксер из Намибии Гарри Саймон-младший, однако он получил травму на тренировке и не сможет выйти на ринг.

"Подготовку я прохожу в Екатеринбурге, но на этот раз нагрузок больше. Мне предстоит боксировать восемь раундов, соперник очень тяжелый, поэтому мы работаем усердно, почти не отдыхаем. Сейчас тренировки пошли на спад, спаррингов меньше, больше оттачиваем технику", - подчеркнул Игорь Адлейба.

Преимуществом Эдди Кольменареса, по мнению Адлейба, может стать то, что он выше – 183 сантиметра. Сам Игорь Адлейба ростом 175 сантиметров.

"К тому же он бьющий, все свои победы он одержал нокаутом, ни один бой не дошел до конца. Мое преимущество может быть в том, что я ниже и могу доставлять ему неудобства, у нас есть определенная тактика, и если все получится, то мы выиграем этот бой", - сказал боксер.

На свой самый главный бой Игорь Адлейба настраивается как на любой другой, психологического давления от статуса поединка он не испытывает.

"Я считаю, что это такой же бой, как и все, единственное, не хочу никого подводить, а так, это обычный соперник, такой же человек, как и я, также готовится, как и я. Победит сильнейший, самое главное - не переживать ни о чем, я знаю свое дело, надо его делать, в моральном и психологическом плане никаких изменений нет, есть большое желание победить", - заключил Игорь Адлейба.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на "Абаза-ТВ" и "Матч!Боец".

Организатор вечера бокса в Екатеринбурге – промоутерская компания "РМК Боксинг Промоушен". В рамках вечера состоится десять встреч, в которых примут участие боксеры из России, Абхазии, Казахстана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.

Игорь Адлейба - многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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