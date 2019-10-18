Боксер Батал Чежия проведет бой за титул чемпиона мира среди молодежи

Бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) пройдет в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия проведет бой за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 14 ноября 2019 года.

"Моим соперником будет боксер из Украины Джамал Усманов, который провел пять боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу. Мы начали подготовку к предстоящему поединку еще в начале августа, рассчитывали на то, что бой пройдет 17 сентября, но потом сказали, что он переносится на ноябрь", - отметил Батал Чежия.

Абхазский боксер выступает в средней весовой категории (до 76 килограммов – ред.), и для того, чтобы побороться за звание лучшего боксера мира среди молодежи, ему предстоит подняться на одну весовую категорию выше.

"Команда соперника не согласилась спускаться в средний вес, и чтобы бой состоялся мы решили подняться в полутяжелый вес, но в дальнейшем я продолжу боксировать в среднем весе", - подчеркнул Батал.

22-летний Батал Чежия на данный момент в мировом рейтинге на 154 позиции, а в России в своей весовой категории он восьмой.

Сопернику Батала 20 лет, в мировом рейтинге он находится на 190 позиции, в Украине он пятый.

Ранее, 29 июня 2019 года, должен был состоятся бой со спортсвеном из Словакии Владимира Белужского, однако организаторы приняли решение о переносе спортивного мероприятия.

"По непонятным причинам Владимир Белужский не может приехать и провести бой в Санкт-Петербурге, поэтому у меня другой соперник в бою за звание лучшего боксера среди молодежи", - сказал Чежия.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бое.

Батал Чежия уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.

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