"Золото" и кубок: боксеры из Гагры отличились на турнире в Липецке

Межрегиональный турнир памяти чемпиона СССР по боксу Петра Заева прошел в Липецке с 15 по 19 октября.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Молодые боксеры из Гагры взяли "золото" и кубок за лучшую технику на турнире в честь чемпиона СССР Петра Заева в Липецке, рассказал Sputnik Абхазия тренер по боксу Элизбар Джологуа.

"Мы повезли на соревнования троих наших боксеров, двое из которых отличились – Рамин Коркия занял первое место и взял золотую медаль, а кубком за лучшую технику был удостоен Ренат Бения", - отметил Джологуа.

Он добавил, что награждение проводил почетный гражданин Липецка, старший брат Петра Заева и его тренер Алексей Заев.

В Межрегиональном турнире памяти чемпиона СССР Петра Заева приняли участие более 200 спортсменов из России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик.

Петр Заев - серебряный призер Олимпиады 1980 года, абсолютный чемпион СССР 1975 года. Заслуженный мастер спорта. Выступал за липецкое "Динамо" и ЦСКА. В 1978 году вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али.

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