Игорь Адлейба проведет бой за титул чемпиона мира по боксу среди молодежи

Вечер профессионального бокса, в котором примет участие Игорь Адлейба, состоится в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств 2 ноября 2019 года.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Абхазский боксер Игорь Адлейба проведет бой с соперником из Намибии Гарри Саймоном-младшим за титул чемпиона мира WBO среди молодежи в Екатеринбурге 2 ноября.

Сейчас в мировом рейтинге Игорь Адлейба на 581 месте, в России на 16 строчке. В случае успеха в Екатеринбурге, в мировом рейтинге он окажется среди 150 лучших, а в России войдет в первую десятку. Соперник Адлейба второй номер в своей стране и 193-й в мире.

Игорю Адлейба и Гарри Саймону предстоит провести восьмираундовый поединок в полусреднем весе до 66,7 килограммов.

"Мы верим в том, что сможем его выиграть, тем более буду боксировать в России", - отмечает Адлейба.

Сейчас, абхазский спортсмен активно готовится к предстоящему бою.

"Тренировки проходят уже вторую неделю, основную работу мы уже провели, повышали функциональную выносливость, природные условия нам позволили это сделать и на днях улетаем в Екатеринбург", - сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия Игорь Адлейба.

Процесс тренировок начинается в пять утра, затем обязательное упражнение – бег, иногда путь пролегал на Апсарскую гору. Днем Игорь работает над функциональной подготовкой, проводит так называемые круговые тренировки. А вечерами, он больше работает над техникой бокса, физические нагрузки в это время тренеры уменьшают, чтобы не переутомить организм.

"На протяжении шести дней мы так тренируемся, а в воскресенье у нас день отдыха. Мой тренер Андрей Напольских, это очень известный тренер в России, воспитал очень много достойных ребят, чемпионов мира", - отметил боксер.

Одной из сильных сторон своего соперника Игорь Адлейба назвал высокий рост Гарри Саймона – 185 сантиметров, а у абхазского спортсмена – 175. Также, Саймон досрочно завершил восемь боев из десяти проведенных на профессиональном ринге, другие два боя он выиграл по очкам.

"Но мы подойдем к этому бою с очень хорошей подготовкой, нам главное отбоксировать все восемь раундов. Считаю, что победить его будет сложно, но мы это сможем сделать", - говорит Адлейба.

Организатор вечера бокса в Екатеринбурге – промоутерская компания "РМК Боксинг Промоушен". В рамках вечера состоится десять встреч, в которых примут участие боксеры из России, Абхазии, Казахстана, Кубы, Венесуэлы, Африки.

Игорь Адлейба многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

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