Президент Абхазии назначил исполняющего обязанности главы администрации Сухума

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации города Сухум в понедельник 21 октября. Об этом сообщается на сайте президента.
"В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности главы администрации города Сухум Кварчия Кана Валерьевича", - говорится в сообщении.
Кварчия Кан Валерьевич родился 1 июля 1974 года в Ткуарчале. В 1991 году окончил среднюю школу № 10 города Сухум, поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение".
С 2007 года по 2011 год – депутат Сухумского городского Собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
С 2012 года по 2017 год – депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер Ордена Леона, награжден медалью "За Отвагу". Женат. Отец троих детей.
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