Абхазский финал в Латвии: Даниил Харчилава взял золото на турнире по вольной борьбе

Международный турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие спортсмены из Абхазии, проходил в Латвии с 15 по 18 октября 2019 года.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские спортсмены Даниил Харчилава и Ричи Сичинава встретились в финале Международного турнира по вольной борьбе в Латвии, сказал в интервью Sputnik Абхазия тренер Даниила Харчилава Размик Алабян.

Даниил и Ричи выступали в одной весовой категории – 65 килограммов. Первое место занял Даниил Харчилава, а Ричи Сичинава — второе, отметил он.

"Я ожидал этой победы, потому что они получают хорошую подготовку. Каждые два месяца они ездят на сборы в Дагестан и занимаются с чемпионами мира, поэтому результат закономерный", - подчеркнул Алабян. © Foto / предоставлено Рамином Кокория "Золото" и кубок: боксеры из Гагры отличились на турнире в Липецке

В ближайших планах участие Даниил Харчилава и Ричи Сичинава в Международном турнире по вольной борьбе, который пройдет в Дагестане, сообщил тренер.

В международном турнире по вольной борьбе участвовали спортсмены из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Испании, Израиля, Финляндии, Канады, Украины, России, Венгрии, Чехии, Белоруссиии и Словакии.

Даниил Харчилава – член сборной России по вольной борьбе, призер чемпионата России и первенства Европы. Ричи Сичинава пока не входит в состав российской сборной, однако находится среди фаворитов на попадание в нее.

Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

Читайте также: