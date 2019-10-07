Золотой дубль: абхазские борцы стали чемпионами на турнире в Польше

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские борцы Ричи Сичинава и Даниил Харчилава заняли первые места в Международном турнире по вольной борьбе в Польше, сказал в интервью Sputnik тренер спортсменов Игорь Берая.
Берая отметил, что Ричи Сичинава занял первое место в весовой категории до 60 килограммов, а Даниил Харчилава одолел соперников в весовой категории до 65 килограммов.
"Это турнир очень серьезного уровня, поэтому победа в нем дает хороший опыт. Борьбой ребята занимаются шесть-семь лет, последний год они тренируются в школе олимпийского резерва в Калининграде", - добавил тренер.
Даниил Харчилава – член сборной России по вольной борьбе, призер чемпионата России и первенства Европы. Ричи Сичинава пока не входит в состав российской сборной, однако находится среди фаворитов на попадание в нее, заметил Игорь Берая.
К турниру в Польше спортсменов готовили тренеры Игорь Берая, Размик Алабян, Хашба Мераб и Бешириши Манучар.
В Международном турнире по вольной борьбе участвовали спортсмены из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Испании, Израиля, Финляндии, Канады, Украины, России, Венгрии, Чехии, Белоруссии и Словакии.
Спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.
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