После утверждения Горсобранием: когда у Сухума появится новый глава

Адгур Харазия объявил о своей отставке с поста главы администрации Сухума 21 октября, президент Абхазии назначил исполняющим обязанности Кана Кварчия.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кандидатуру президента Абхазии на должность главы столичной администрации должно утвердить городское Собрание, рассказал председатель сухумского Горсобрания Константин Пилия в интервью Sputnik Абхазия.

"До утверждения Горсобранием руководитель администрации работает исполняющим обязанности", - сказал Пилия.

Согласно закону, городское Собрание Сухума должно утвердить представленную президентом Абхазии кандидатуру в течение 30 дней со дня представления, проведя тайное голосование. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы "за" проголосовали 14 депутатов из 26.

© Sputnik Томас Тхайцук Глава администрации Сухума Харазия: не собираюсь цепляться за должность, ухожу

Если Горсобрание утверждает кандидатуру, которую представил президент, издается указ о назначении нового главы администрации Сухума.

"В случае, если кандидатура не утверждается с первого раза, то президент имеет право второй раз представить эту же кандидатуру", - подчеркнул Пилия.

В случае если городское Собрание во второй раз отклонит кандидатуру, которую представил президент, то глава государства в тридцатидневный срок должен назвать имя другого человека на должность главы администрации Сухума, и процедура будет повторена, рассказал Константин Пилия.

Главой администрации города может быть назначен гражданин Абхазии, достигший тридцатилетнего возраста и имеющий общий трудовой стаж не менее пяти лет. Назначается глава администрации на срок полномочий Собрания, при этом он может быть досрочно освобожден от занимаемой должности президентом республики в результате утраты его доверия или выражения ему недоверия Собранием.

Адгур Харазия занимал пост главы администрации Сухума в течение пяти лет. В понедельник 21 октября на брифинге в администрации города Адгур Харазия объявил об уходе в отставку.

В тот же день президент Рауль Хаджимба освободил Харазия от занимаемой должности соответствующим указом и назначил исполняющим обязанности главы сухумской администрации Кана Кварчия.

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