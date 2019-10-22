Эльвира Тодуа выиграла с ЦСКА чемпионат России по футболу

Футболистка из Абхазии Эльвира Тодуа стала чемпионкой России в четвертый раз в своей профессиональной карьере.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вратарь футбольного клуба ЦСКА досрочно выиграла с командой чемпионат России сезона 2019 года, за три тура до конца первенства команда оторвалась от ближайшего преследователя на 12 очков.

В Высшем дивизионе чемпионата России прошло 18 туров, у ЦСКА 50 набранных очков, на втором месте "Локомотив", который также обеспечил себе серебряные медали первенства.

"Любая победа имеет свои эмоции, всегда хочется выигрывать и всегда приятно становиться первой. После того как после войны в Абхазии наша семья переехала в Новочеркасск, мои папа и брат больше болели за мужской клуб ЦСКА, мне тоже эта команда приглянулась, и я давно уже болею за этот клуб", - рассказала Эльвира Тодуа.

Наблюдая за игрой мужского ЦСКА, Эльвира Тодуа мечтала, что когда-нибудь создадут и женскую команду, в которой она стала бы вратарем. Спустя много лет это желание сбылось. В 2016 году была создана женская команда ЦСКА, а Эльвира Тодуа стала голкипером. До этого она около десяти лет выступала за команду "Россиянка", с которой три раза становилась чемпионкой России по футболу.

"Я не могла подумать, что это случится, что я успею это застать и стать чемпионкой, конечно, эти чувства тяжело передать. Это чемпионство для меня какое-то особенное", - отметила Эльвира.

В 18-м туре чемпионата, который состоялся 20 октября, ЦСКА разгромил ижевское "Торпедо" и стал недосягаемым для других команд, досрочно завоевав золотые медали и гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем году.

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"Мы стремились и к участию в Лиге чемпионов, в этом году произошел перерасчет очков в UEFA, и получилось, что Россия может выставить в Лиге чемпионов не две, а одну команду. В результате у нас настолько упал рейтинг по очкам, что мы будем отбираться через квалификацию. Нам очень важно было сохранить первое место, чтобы попасть в основную сетку Лиги чемпионов", - подчеркнула абхазская спортсменка.

Эльвира Тодуа – вратарь клуба ЦСКА и сборной России, мастер спорта России международного класса, одна из сильнейших вратарей Европы.

В сборной России Тодуа с 2003 года. Дебютировала в товарищеской игре против Китая. Эльвира Тодуа – чемпионка Европы по футболу среди девушек до 19 лет (забила гол в финальном матче в серии послематчевых пенальти), бронзовым призером чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет, лучший вратарь России 2004, 2005, 2007 и 2008 годов.

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Становилась чемпионкой России по футболу в 2010, 2012 и 2016 годах в составе команды "Россиянка", была серебряным призером чемпионата России в 2009 и 2013 годах, бронзовым призером чемпионата России в 2003 году, обладательницей Кубка России в 2009, 2010 и 2017 годах.

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