Геноцид науки: в Сухуме рассказали о сожженных грузинами АбИГИ и Госархиве

Во вторник 22 октября в Сухуме прошел круглый стол, посвященный событиям 1992 года. Участники конференции дали оценку акту вандализма со стороны грузинских гвардейцев, рассказали о проблемах восстановления архива Абхазии и о том, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы мировое сообщество обратило внимание на "геноцид науки Абхазии".

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Геноцид абхазской науки" - так на круглом столе назвали 22 октября 1992 года, день, когда Госархив и Абхазский научно-исследовательский институт были сожжены грузинскими гвардейцами.

Историк Станислав Лакоба подчеркнул, что разграбление АбНИИ и Госархива грузинскими гвардейцами началось задолго до 22 октября 1992 года, объяснив, что после войны многие ценные материалы стали находить в частных коллекциях в России.

"Они были проданы частным коллекционерам из России. На самом деле, разграбление института шло до 22 октября 1992 года – это факт, – сказал Лакоба. – Отдельные ценные издания были вытащены из института и проданы".

Масштаб акта вандализма до сих пор не оценен по "достоинству". На тот момент на постоянном хранении в архиве было 176 тысяч 343 дела в 673 фондах, из них было уничтожено более 160 тысяч дел. От общего количества материалов Госархива сохранилось всего десять процентов. Также были уничтожены работы, которые находились в Абхазском научно-исследовательском институте, сотни подготовленных к изданию трудов ученых.

По словам историка Станислава Лакоба, грузинские гвардейцы уничтожили не только материалы Госархива и АбНИИ, но и частные архивы.

"Грузины занимались погромом не только Государственного архива, но и частных. После освобождения Гагры практически никто не был обойден "вниманием" грузинских гвардейцев. Грузинские гвардейцы забирали документы из частных архивов. В частности, забрали архивы Лили Акаба, весь мой личный архив. Некоторые материалы они оставили в Дендропарке, где находился Шеварднадзе. И чудом одна женщина, абазинка, сохранила их, перепрятав в этом же здании. Таким образом она сохранила архив. После войны эта женщина вышла на меня, и мой архив был возвращен", – отметил Станислав Лакоба.

Однако, по его словам, копии материалов по истории Абхазии, хранящиеся в архивах Грузии, до сих пор не были переданы Абхазии.

"После войны я обращался к различным международным организациям, но они абсолютно были глухи к этому вопросу. Перед самым началом войны американцы передали в дар Грузии огромное количество копий материалов, касающихся Абхазии. Там есть очень интересные документы и сведения, касающиеся Абхазии, доступ к которым грузины никогда не дадут. Но что странно, до сих пор эти документы не публикуются. Получить прямой доступ очень сложно. А это в значительной мере пополнило бы наш архив", – сказал Лакоба.

Не все сгорело

Директор Государственного архива Абхазии Роман Гвинджия рассказал, что по счастливой случайности не все материалы Госархива безвозвратно были уничтожены. Еще до начала Отечественной войны народа Абхазии особо ценные документы были переписаны в микрофильмы и фотокопии. А они хранились на пленках в церквушках рядом со зданием Госархива.

После войны эти фотопленки были найдены, но расшифровать их не могли из-за отсутствия необходимого оборудования.

Несколько лет назад вопрос о восстановлении архива Абхазии, в том числе декодировки цифровых носителей, поставили на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Так началось техническое оснащение Государственного архива Абхазии.

"Постепенно мы начали восстанавливать материалы, документы, записанные на фотокопии и микрофильмы. Сейчас практически полностью готовы два фонда – это Совнарком Абхазии и Наркомат просвещения. Но восстановление архива – долгий и трудоемкий процесс, проблема еще в том, что пленки в ужасном состоянии. К сожалению, пока мы даже не знаем, какие материалы у нас сохранились на пленках, потому что описи к этим документами тоже сгорели. Но обо всем узнаем по мере расшифровки пленок", – отметил Гвинджия.

Нужен новый уровень

Участники круглого стола отметили, что акт сожжения АбНИИ и Госархива до сих пор не получил адекватную оценку, а действия грузинских гвардейцев во время Отечественной войны народа Абхазии остались без осуждения со стороны мирового сообщества.

Заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований и доктор исторических наук Аслан Авидзба назвал сожжение Госархива и Абхазского научно-исследовательского института культурным геноцидом, который не получил должной оценки и в самой Абхазии. Он напомнил, что в 2003 году в Абхазии была принята декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного разрушения культурного наследия.

"Представители научной интеллигенции Абхазии неоднократно выступали на эту тему. А Ермолай Аджинджал издал даже отдельную брошюру на русском и английском языках под названием "Апофеоз вандализма". Он вместе с директором АбИГИ Василием Авидзба обращались в прокуратуру Абхазии с просьбой провести расследование и дать правовую оценку сожжению Абхазского института и архива. Но пока этого не сделано. А ответ прокуратуры основан на том, что она не может принять дело в производство в связи с отсутствием организаторов и исполнителей поджога на территории Абхазии. Это, на мой взгляд, не выглядит убедительно. Здесь речь идет не о банальном и не о незначительном правонарушении, а об акте культурного геноцида по отношению к целому народу", – подчеркнул Авидзба.

Он также отметил, что подобные преступления согласно международному праву, характеризуются как преступления против человечества и не имеют срока давности.

"В силу этого считаем нужным повторно обратиться в прокуратуру для расследования факта сожжения АбИГИ и Госархива. Необходимо, чтобы судебные органы Абхазии дали правовую оценку этому акту, чтобы затем мы могли обратиться в суды международных инстанций. Игнорировать вопрос правовой оценки факта культурного геноцида абхазского народа больше нельзя, ибо это ставит нас на одну ступень вместе с нашими врагами, которые сжигали документы о нашем прошлом, чтобы лишить нас будущего. Это вопросы государственной важности, которые нужно решать на высшем уровне", – уверен Авидзба.

Ученые отметили, что абхазское правительство должно обратить свое внимание на эту проблему. Заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований предложил обратиться к президенту Абхазии с просьбой: инициировать и провести международную конференцию по теме "Культурный геноцид абхазского народа в конце ХХ века" с обязательной публикацией ее материалов; объявить 22 октября днем геноцида науки Абхазии; на набережной Махаджиров в Сухуме, где находилось здание Абхазского научно-исследовательского института, заложить памятную аллею геноцида науки и установить соответствующий мемориальный памятник; поддержать обращение в прокуратуру с требованием расследовать названный акт культурного геноцида абхазского народа; поставить на высшем уровне в том числе на международных переговорах, вопрос о безвозмездной и безоговорочной передаче Абхазии копии архивных материалов об Абхазии, хранящихся в архивах Грузии, что будет способствовать хотя бы частичному восстановлению источниковедческого фонда Абхазии.

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