Военкор Кецба: за архив с грузинскими "вояками" предлагали дом в Тбилиси

Автор фотовыставки "Эхо войны" Виталий Кецба рассказал на радио Sputnik о том, как спустя 26 лет после Отечественной войны народа Абхазии решил поделиться своим архивом.

Выставка военного фотокорреспондента, оператора Виталия Кецба была открыта в музее Боевой Славы имени Ардзынба в Сухуме в день празднования 26-летия Победы и Независимости Абхазии. Юрист по образованию Виталий Кецба с юношеских лет увлекается фото- и видеосъемками.

"Я работал на Абхазском телевидении с августа 1978 года, проработав лет семь, поступил на историко-юридический факультет. Был штатным сотрудником спецсвязи МВД, а затем работал в отделе криминалистики. Иногда для телевидения и газет проводил съемки. Материалы сохранял и прятал также для личного архива. Мной снято много фотографий, есть более двух тысяч фото грузинских вояк. Есть еще пять-шесть видеокассет, на них запечатлены известные в Абхазии личности, такие как ученый Турчанинов, его интервью про Майкопский камень. Есть записи собраний Народного фронта "Аидгылара" и многие другие сюжеты", - рассказал Кецба.

По его словам, затеянный ремонт на старой квартире помог ему найти архив, который он считал уже утерянным. При обнаружении находки обрадовался, а затем расстроился, что могло произойти осыпание пленки, но все благополучно сохранилось.

"Я быстренько все оцифровал, сделал несколько экземпляров на дисках и флешках. Предложил всем, они обрадовались", - сказал Кецба.

После выставки в музее Боевой Славы имени Ардзинба военный корреспондент передал фотоснимки нескольким музеям в республике, видеоматериалы из личного архива отдал на Абхазское телевидение.

Кецба рассказал, что во время Отечественной войны народа Абхазии до апреля 1993 года работал оператором на телевидении, затем был переведен в оперативно-технический отдел СГБ.

"Много раз грузинская сторона выходила на связь напрямую, предлагали в телефонном разговоре большие суммы денег, квартиру, дом, машину в Тбилиси, только чтобы я передал им часть архива с двумя тысячами фото грузин. Я поблагодарил их культурно и сказал, что ни в чем не нуждаюсь, хотя в Абхазии не имею ни участка, ни квартиры. Я передаю все это (отснятые материалы – ред.) в разные организации, архивы, потому что тяжело болею. Все раздам и поеду лечиться", - сказал Кецба.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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