Власти Ткуарчала прекратили отстрел собак

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Отстрел бродячих собак в Ткуарчале прекращен, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник ЖКХ Ткуарчала Резо Гопия.

По его словам, из-за ситуации с отстрелом собак руководство жилищно-коммунального хозяйства оказалось между "двух огней": часть жителей города требовала провести отстрел, другая часть была против и активно высказывала свое мнение в социальных сетях.

"К нам никто не подходил с просьбой прекратить отстрел, но в социальных сетях нас чуть ли не преступниками называют. Будто мы получаем удовольствие от того, что нам приходится убивать собак. Вот, например, сегодня тоже получили заявление о том, что много бродячих собак развелось рядом с детским садом. Люди не могут спокойно детей завести в здание. Мы сказали, что все – больше не будем производить отстрел", - отметил Гопия.

Он добавил, если бы у коммунальщиков была возможность отлавливать и содержать животных, они бы применяли такие гуманные меры.

Ранее в редакцию Sputnik Абхазия обратились читатели и сообщили, что в Ткуарчалском районе проводится отстрел собак, свидетелями которого зачастую становятся дети. Один из читателей прислал видео, на котором видно, что отстрел происходил и в светлое время суток.

Ситуацию прокомментировала глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия, отметив, что возможности содержать бродячих собак или их лечить у города нет. Начальник ЖКХ Ткуарчала Резо Гопия подчеркнул, что отстрелу подвергались только бешеные и агрессивные собаки.

На сегодняшний день в Абхазии отсутствует специальный закон, предусматривающий наказание за жестокое обращение с животными. Существует только распоряжение о мерах наказания за жестокое обращение с животными в неволе. Штраф за это составляет 1800 рублей.

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