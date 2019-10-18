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Разный взгляд на убийство: отстрел собак разделил ткуарчалцев

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Sputnik Абхазия

Читатели Sputnik Абхазия обратились в редакцию и сообщили, что в Ткуарчалском районе проводится отстрел собак, свидетелями которого зачастую становятся дети.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. В Ткуарчале начался отстрел бродячих собак, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия один из жителей Города-героя Адгур Гопия в пятницу 18 октября.

"У нас проходит отстрел собак среди белого дня. Рано утром начинают, это видят дети, которые идут в школу. Кругом кровь, таскают собак, загружают в машины. Да, собак стало много, некоторые из них кусаются, но разве допустимо такое варварское обращение. Все это я видел лично у нас во дворе, мои соседи видели и дети", - отметил Гопия.

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Он добавил, что не безразличные жители города прячут собак в подвалах или заброшенных зданиях. В основном, это собаки, которых выбросили на улицу еще щенками и люди их стали подкармливать.

Ситуацию прокомментировала глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия. По ее словам, отстрел ведется по просьбе жителей города, которые обратились в администрацию с заявлением.

"Люди пришли с заявлением о том, чтобы провели отстрел бродячих и больных собак. В заявлении стоят подписи и отражена жалоба по поводу того, что мы не принимаем никаких мер. Около месяца назад стая собак едва не загрызла ребенка. Отстрелом с моего разрешения занимается ЖКХ района", - объяснила Чачхалия.

© Foto / администрация Ткуарчалского района
Заявление жителей Ткуарчала с просьбой провести отстрел бродячих собак

Она также отметила, что массового отстрела нет, а возможности содержать бродячих собак или их лечить у города нет. 

Начальник ЖКХ Ткуарчала Резо Гопия почеркнул, что отстрелу подвергаются только бешеные и агрессивные собаки.

Бездомный пес.
© flickr.com /
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"Поголовное истребление исключено. К нам обращаются люди, и мы реагируем. Отстрелом занимается наемный человек, и он не делает этого среди белого дня, только рано утром. За последние несколько месяцев было убито двенадцать собак", - сказал Гопия.

Начальник ЖКХ добавил, что более гуманные способы борьбы с распространением бродячих собак требуют больших финансовых средств.

На сегодняшний день в Абхазии отсутствует специальный закон, предусматривающий наказание за жестокое обращение с животными. Существует только распоряжение о мерах наказания за жестокое обращение с животными в неволе. Штраф за это составляет 1800 рублей.

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