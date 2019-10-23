Пробить Пеле: как футболист из Гагры сдерживал атаку легендарного бразильца

23 октября 1940 года в бразильском Трес-Корасойнс появился на свет Эдсон Арантис ду Насименту – легендарный Пеле. Четыре года спустя в абхазской Гагре родился Георгий Сичинава, получивший прозвище Черный. Через 20 лет футболисты встретились на поле.

В далеком 1965 году во время товарищеского матча между сборными СССР и Бразилии в Москве Георгию Сичинава из Гагры по прозвищу Черный посчастливилось не только выйти на одно поле со знаменитым Пеле, но и хватило смелости сдерживать его во время игры.

Бадри Есиава, Sputnik

Собиратель мячей



Сейчас Георгию Сичинава 75 лет. Он живет вместе со своей супругой и сыном в Гагре, неподалеку от городского стадиона, где и прошло все его детство. Возможно, именно близость к футбольному полю и тяга к мячу определили его спортивное будущее, а из-за постоянного солнечного загара ему дали прозвище Черный.

© Sputnik / Томас Тхайцук Георгий Сичинава

"Здесь рядом стадион. Сюда приезжали киевское и московское "Динамо", "Спартак", "Динамо-Тбилиси", и я им подавал мячи. Раньше вокруг стадиона не было этой стены, лишь ограда из колючей проволоки, когда мячи перелетали через нее, я прятал их в земле. За сезон я мог спрятать 15-20 мячей. Потом меня поймали и попросили так больше не делать, пообещали, что они сами оставят мне мячи, когда будут уезжать. Футболисты так и делали", — улыбается своей детской находчивости Георгий Сичинава.

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в уютный дом футболиста и его супруги Лианы Демерджипа – это большое изображение футбольного мяча на паркетном полу и стена славы главы семейства, на которой красуются черно-белые фотографии - воспоминания о спортивном прошлом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изображение футбольного мяча на паркетном полу в доме у Георгия Сичинава

Особенный матч

Годы, проведенные в профессиональном советском футболе, Сичинава вспоминает с глубокой ностальгией. Каждая его история полна смешных казусов и, порой, из-за любви к юмору не совсем понятно, шутит Черный или говорит серьезно.

Одно из самых ярких воспоминаний Сичинава связано с товарищеской встречей сборной Советского Союза и сборной Бразилии в московских "Лужниках" в 1965 году. Этот матч стал особенным в его карьере, ведь не каждому футболисту повезло не просто провести игру на одном поле с самим Пеле, но и сдерживать "неудержимого" нападающего.

© Фото : из архива Георгия Сичинава Георгий Сичинава и Пеле после матча

"Пеле никто не хотел "держать" во время игры. А для меня главное было выйти на поле, и неважно — Пеле там или кто еще. Был такой очень хороший футболист Валерий Воронин, который сказал мне, что поможет. И вот, мы вышли на поле, Пеле получил мяч, обыграл меня, Воронина и забил гол. Наш состав тоже был сильный, но Пеле был очень быстрым, ловким и его просто невозможно было сдерживать. При этом Пеле был очень дружелюбен ", — вспоминает Сичинава.

И все же во время игры Черному из Гагры удалось разок перехитрить Пеле. Еще до матча Сичинава заявил, что обыграет главного соперника, проведет мяч ему между ног, что в футболе воспринимается как насмешка. Мужик сказал — мужик сделал. От такой наглости и неожиданности маневра со стороны дерзкого соперника Пеле, не скрывая удивления, даже поднял руки вверх.

Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу бразильцев. По футбольной традиции игроки стали обмениваться майками и выстроилась целая очередь именно за майкой Пеле.

"Когда Пеле спросили, кому он отдаст свою футболку, он ответил, что ему понравилось, как я играл против него, и отдаст ее мне", — рассказал "официальную" версию Сичинава. Но у него есть и другая история, согласно которой Пеле подарил ему свою вещь, потому что они оба черные.

Общая фотография этого ритуала, на которой изображены Георгий Сичинава, Слава Метревели, Пеле, Анзор Кавазашвили и Михаил Месхи, вошла в историю не только абхазского, но и мирового футбола. Автор снимка неизвестен.

© Фото : из архива Георгия Сичинава Георгий Сичинава и Пеле после матча

"Конечно, мы не должны были проиграть с таким счетом, но бразильцы были сильными соперниками. Когда меня спрашивают, почему не удалось выиграть, я обычно говорю, что был сильный туман, и темнокожего Пеле в нем не было видно", — не устает выдавать шуточки Сичинава.

Советским футболистам удалось пообщаться с легендарным бразильцем после этого матча. Здесь тоже наш рассказчик тоже не стал стесняться и, начав с того, что он из солнечной Гагры, успел немного прорекламировать Пеле Абхазию.

Яшин в гостях у Черного

Спортивная биография Георгия Сичинава настолько богата, что невольно вышли за пределы "Истории одного фото". Просто не смогли оставить без внимания снимок, подписанный самим Львом Яшиным – легендарным вратарем сборной СССР.

По рассказу Сичинава, в 1986 году Лев Яшин вместе со своей супругой отдыхал в Гагре. В тот период советский вратарь сильно болел, у него была ампутирована нога. В Абхазии Яшин поправлял здоровье.

Услышав о приезде своего товарища, Сичинава нашел его и организовал банкет в лучшем ресторане города – "Гагрипше". Веселье на этом не завершилось. После застолья они приехали домой к Сичинава, где их ждало продолжение вечера. Рядом бегал еще совсем маленький Ника — сын Георгия и Лианы.

"Лев подозвал Нику к себе и спросил, хочет ли он стать футболистом, как его папа. Ника ответил, что хочет быть вратарем. Яшин обрадовался, видимо, предвкушая, что сейчас ребенок назовет его имя, но этого не произошло. Ника назвал имя своего дяди Анзора Демерджипа, который играл за команду городской больницы и каждую игру пропускал по пять-шесть мячей", — здесь уже Сичинава смеялся во весь голос.

Но лучший вратарь XX века по версии ФИФА на это не обиделся. Напротив, он подарил фотокарточку с подписью "Лучшему вратарю Нике от Льва Яшина".

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотокарточку с подписью "лучшему вратарю Нике от Льва Яшина"

Яшин уезжал из Абхазии в слезах и с надеждой на то, что они еще когда-нибудь встретятся, но этого не произошло. Спустя четыре года единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч", умирает от рака желудка в Москве.

Черный из Гагры и Белый лис

Спортивная карьера Георгия Сичинава завершилась неожиданно и очень рано. Добился этого не кто иной, как бывший президент Грузии, на тот момент министр внутренних дел ГССР Эдуард Шеварднадзе, которого называли "Белый лис" за его седину, изворотливость и хитрость.

В матче "Динамо-Тбилиси" против бакинской команды у Сичинава произошел неприятный инцидент с судьей, что повлекло арест и тюремный срок.

"У меня было очень трудно отнять мяч, и так получилось, что я подставил ногу и соперник упал. Судья решил мне дать красную карточку, и в попытке доказать свою невиновность мы с ним подрались. Я приезжаю обратно, и Шеварднадзе мне дает четыре года тюрьмы. Попадаю в галскую зону, оттуда отправили меня в Армавир, потом в Ростов-на-Дону, затем в Тбилиси. Он хотел меня уничтожить, но у него ничего не получилось", — с досадой говорит футболист.

© Фото : из архива Георгия Сичинава Фидель Кастро и Сборная Динамо Тбилиси 1961 год

На защиту Георгия Сичинава встали все, и спустя полгода он вышел на свободу, но играть в любимой команде ему уже было запрещено. Он решает вступить в московское "Динамо", откуда его уже дисквалифицируют на пожизненный срок за отказ перейти в кутаисскую команду.

"После всего этого меня пригласили играть в Алма-Ату, но там я пробыл недолго. Заболел отец, переехали в Москву, и все как-то само по себе пошло наперекосяк. Мне было всего 27 лет, я мог еще играть и играть. Должен был поехать на Чемпионат мира в Мексику. Что поделать, все бывает в жизни", — говорит он.

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