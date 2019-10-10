Пас президенту: группа по спасению абхазского футбола направила письмо Хаджимба

Очередной 27-й чемпионат и Кубок страны, которые должны были стартовать в сентябре перенесли на весну 2020 года из-за финансовых проблем клубов.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Создана рабочая группа по разработке целевой программы развития абхазского футбола, сказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

На расширенном заседании Федерации футбола Абхазии (25 сентября 2019 года – ред.) было принято решение написать письмо главе государства о том, почему чемпионат и Кубок страны по футболу перенесены на весну 2020 года. В письме указано, какие финансовые вливания нужны командам, чтобы они могли играть.

"Если руководство страны согласно с содержанием письма, то Федерация футбола предоставит план развития этого вида спорта на ближайшие пять лет. Естественно к этому плану будет приложена смета финансирования. Письмо отправлено, ждем ответа", - подчеркнул Виталий Федоренко.

В письме на имя руководителя страны отмечается, что футбольному хозяйству нужны серьезные изменения, как в детском, так и во взрослом футболе.

"Для этого нужно создать поэтапный план развития абхазского футбола, но для того, чтобы это сделать, Федерация футбола Абхазии должна заручиться поддержкой действующей власти страны. Без поддержки власти сама федерация не в силах реализовать столь масштабный проект", - заключил директор футбольной лиги Абхазии.

Абхазский футбол испытывает множество проблем, среди которых нехватка финансирования, отсутствие тренировочных полей в некоторых районах, также проблемы связанные с недостатком квалифицированных специалистов.

"Молодые тренеры приходят, но у этих ребят нет тех знаний, которые требует современный футбол", - сказал он.

В обращений Федерации футбола указано, что предлагается возобновить проведение игр на чемпионат и Кубок страны весной 2020 года, для чего необходимо участие 7-8 команд.

"Районным командам и частным клубам, которые пока в силах собрать футболистов для участия в вышеуказанных соревнованиях, необходим минимальный бюджет – три миллиона рублей на один сезон. Также Федерации футбола Абхазии для организации и проведения чемпионата и Кубка страны и игр в детско-юношеской футбольной лиге необходимы средства в размере от трех с половиной до четырех с половиной миллионов рублей", - сообщил Виталий Федоренко.

В рабочую группу по разработке программы развития футбола в Абхазии вошли: главный тренер сборной страны по футболу Беслан Аджинджал, президент ФК "Нарт" Геннадий Цвинария, президент ФК "Динамо" Астамур Адлейба, заместитель председателя Госкомспорта Рафаэль Ампар и президент ФК "Абазг" Шамиль Адзынба, председатель Олимпийского комитета страны Валерий Аршба и руководитель Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

Напомним, что очередной 27-й чемпионат и Кубок страны, которые должны были стартовать в сентябре перенесли на весну 2020 года из-за финансовых проблем клубов. Из шести команд, которые принимали участие в чемпионате и Кубке страны в прошлом году, осталось всего четыре.

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