От фольклора до ахеологии: 18 миллионов рублей потратят в Абхазии на развитие культуры

На заседании Кабмина в среду 23 октября и. о. министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия представила ведомственную целевую программу "План мероприятий Минкультуры Абхазии на 2020 год".

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Восемнадцать миллионов рублей потратит Минкультуры Абхазии на реализацию плана мероприятий ведомства в 2020 году.

По словам Эльвиры Арсалия, главная цель программы: создание условий для поддержки и развития абхазской традиционной национальной культуры и абхазского языка, а также обеспечение равных прав и возможностей культурного развития для всех граждан Абхазии. Отдельно сделан акцент на повышении уровня эстетического и культурного образования населения.

Для достижения заявленной цели предполагается решение ряда конкретных задач. Среди них: содействие кинематографии, театральному, музыкальному, хореографическому, изобразительному, декоративно-прикладному, эстрадному искусству и культурно-просветительской работы в Республике Абхазия. Отмечается необходимость повышения роли культурно-просветительных учреждений в духовном и культурном воспитании населения и подчеркивается необходимость активизации в изучении, развитии и сохранении национальных традиций и обычаев: от фольклора до результатов научных исследований, имеющих историко-культурную значимость.

"Программа предполагает определение приоритетных направлений развития современной абхазской культуры и искусства на основе сохранения самобытных этических норм и универсальных культурных ценностей в соответствии с основными принципами: уважение культурного многообразия страны, поддержка и развитие культуры и традиций полиэтнической Республики Абхазия; свобода творчества личности и форм культурного самовыражения; единство культурной среды на базе имеющихся объединений и создание новых современных культурных институций; актуализация историко-культурного наследия Республики Абхазия для населения республики и мира", - сказала Арсалия.

Программа является краткосрочной. Срок реализации - 2020 год. Окончание реализации Программы - 31 декабря 2020 года. На реализацию мероприятий Программы планируется выделение 18 миллионов рублей. Контроль за исполнением Постановления возложен на Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия.

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