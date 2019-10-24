Обязательно и необходимо: зачем делать прививку от полиомиелита

Ежегодно 24 октября во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day).

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Прививку от полиомиелита необходимо делать всем людям, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия практикующий педиатр Детской поликлиники Сухума Есма Гуния.

"Полиомиелитом в большей степени болеют дети, начиная с двухмесячного возраста. Мы делаем прививки от полиомиелита. Эту прививку делают три раза в два, три и четыре месяца с рождения", - подчеркнула педиатр.

Случаев полиомиелита в Абхазии не зафиксировано. Были подозрения на эту болезнь семь лет назад, два пациента были направлены в Россию, но подозрения не подтвердились, сказала Гуния.

Опровергая ошибочное мнение в обществе о том, что прививки могут быть опасны для жизни и здоровья человека, она отметила, что в тех регионах мира, где не проводится прививка, случаются вспышки полиомиелита, поэтому она настоятельно рекомендует делать уколы, в том числе против этой опасной болезни.

"Мы считаем, что делать прививки нужно обязательно, для того, чтобы у нас не было вспышек болезней. Людей, которые приезжают в Абхазию и обращаются в наши медучреждения мы ставим на учет, если дети не имеют необходимые прививки, то мы их делаем", - подчеркнула Есма Гуния.

За проведение прививок как граждане Абхазии, так и люди приезжающие из-за пределов республики, не платят денег, проинформировала она.

"Помимо прививок от полиомиелита мы делаем уколы и от других болезней. Дети школьного и дошкольного возраста могут получить эти прививки в своих образовательных учреждениях. Для родителей это очень удобно, так как им не приходится оставлять места своей работы, дети прививаются в детских садах и школах", - сказала врач.

Все прививки помимо препаратов от сезонного гриппа врачи получают от ЮНИСЕФ.

"Прививки от сезонного гриппа нам закупает Минздрав Абхазии, их привозят из Санкт-Петербурга", - подчеркнула Есма Гуния.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом (World Polio Day) был учрежден более десяти лет назад по инициативе международной неправительственной организации "Ротари Интернэшнл". Дата была выбрана неслучайно: она приурочена к дню рождения Джонаса Солка - американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего первую вакцину против полиомиелита. Цель проведения данного мероприятия - привлечь внимание мирового сообщества к проблеме заболеваемости полиомиелитом и его последствиям, а также указать на необходимость проведения своевременных профилактических мер.

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