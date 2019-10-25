Авиация "врага" не смогла поразить объекты российской военной базы в Абхазии

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Личный состав зенитно-ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразил налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Расчеты зенитно-ракетных комплексов выполнили засечку, классификацию, сопровождение и уничтожение одиночных и групповых воздушных целей электронными пусками ракет.
Военнослужащие замаскировали стартовые позиции, организовали системы связи и управления, привели технику из походного положения в боевое и сопровождали воздушные цели в условиях радиопомех противника.
Особое внимание на учении уделялось работе на современных радиолокационных станциях зенитных ракетных комплексов (ЗРК) при обнаружении воздушных объектов на различных дальностях, в том числе максимальных.
Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе С-300 "Фаворит", "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".
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