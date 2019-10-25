Застигли врасплох: российские разведчики захватили лагерь "противника" в Абхазии

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали скрытный лагерь условного незаконного вооруженного формирования с использованием современных бронеавтомобилей "Тигр-М", об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие с применением комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" обнаружили место нахождения личного состава соединения условного противника.
Скрытный лагерь дислоцировался в заброшенных строениях. Разведчики получили из командного пункта приказ совершить налет с целью захвата пленных и добычи важных носителей информации.
Военные окружили лагерь и, передвигаясь за бронеавтомобилями, успешно осуществили атаку застигнутого врасплох противника.
Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к оперативным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.
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