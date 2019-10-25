Застигли врасплох: российские разведчики захватили лагерь "противника" в Абхазии

Сигнал о возгорании подлеска на перевале Анчхы поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 13:30 в четверг 24 октября.

О своем отношении к требованию Киева расформировать ДНР и ЛНР, а также о том, почему украинские власти не могут или не хотят соблюдать перемирие на Донбассе, Денис Пушилин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу.