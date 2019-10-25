Пять миллионов в бюджет: подведены итоги сезона в пансионате "Ауадхара"

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Пансионат "Ауадхара" за курортный сезон 2019 года, по предварительным данным, посетили до двух тысяч человек, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия управляющий пансионатом Астан Аристава.

Аренда гостевого дома на пять человек в государственном пансионате "Ауадхара" обходится в 4500 рублей в августе, в другие месяцы - 3000 рублей. По словам Аристава, в этом году пансионат пополнил бюджет государства примерно в пять миллионов рублей, что в два раза больше обычной суммы.

"Можно с уверенностью сказать, что этот год выдался для пансионата самым удачным. За все это время все домики были постоянно заполнены", - отметил он.

Среди посетителей было много местных жителей, которые неоднократно приезжали отдыхать в пансионат, но были и новые постояльцы. В этом году в пансионате почти три месяца отдыхала и работала съемочная киногруппа из России.

"В связи с этим очень многим не хватило места для отдыха, были люди, которые хотели приехать на отдых на два-три дня, были и те, кто хотел остаться на десять дней и больше. Некоторые даже жаловались, но длительное пребывание киногруппы принесло пансионату немалую прибыль. Киношникам очень понравилось у нас. Они побывали и в Сухуме, Гулрыпше и других городах, но признались, что так, как у нас, их не приняли нигде. За это время мы успели подружиться", - добавил он.

Управляющий пансионатом отметил, что руководство ежегодно готовится к сезону и проводит ремонтно-восстановительные работы как в гостевых домах, так и в окружающих их объектах.

"Есть объекты, которые требуют ремонта и больших финансовых затрат. Но не бывало такого случая, чтобы нам не хватало денег на восстановление чего-либо, обычно мы все подготавливаем к началу сезона. Сейчас мы занимаемся восстановлением четырехэтажного гостевого дома. В прошлом году была отремонтирована крыша, в этом - проделаны наружные работы. Думаем, к следующему году работы будут закончены", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ауадхара

Пансионат "Ауадхара" расположен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников Ауадхара. Пансионат был открыт для посещения в 2011 году.

Читайте также: