Ауадхара: счастье не за горами, счастье - в горах!

На Ауадхару я езжу с семьей уже много лет. Там нас застала страшная весть о начале войны, и после нескольких лет перерыва мы снова возобновили летние поездки в любимые края. В то время пансионат и коттеджи были практически непригодными для жилья, но это не останавливало нас, так же как и других любителей ауадхарских красот. Потому что горы — это навсегда. Если влюбился, то на всю жизнь. Любовь к красоте горных вершин и зеленых ущелий, к необыкновенным краскам рассветов и закатов, к чистому воздуху и хрустальной родниковой воде не проходит и не стирается из памяти. Она просто укрывается глубоко внутри тебя и в череде скучных будней и повседневных забот терпеливо ждет момента, когда ты, наконец, снова взберешься на вершину и вдохнешь воздух полной грудью.

© Фото : Эсма Голандзия Коза на Студенческой поляне

Когда сворачиваешь с автотрассы в сторону поселка Бзыбь, в машину врывается дурманящий своей свежестью воздух — ты чувствуешь близкое дыхание гор и невольно начинаешь дышать глубже. Мимо проносятся ущелья, ручьи и водопады, пенящаяся Бзыбь, Голубое озеро с колокольчиками на сизой скале. Но для меня все это — присказка. Сказка — впереди!

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Кстати, привыкнуть к необыкновенному цвету Голубого озера невозможно! Я десятки раз проезжала мимо, и каждый раз у меня вырывается восхищенное "ух!". Удивительно, но цвет его не тускнеет никогда. Словно в нем на глубине живет добросовестный водяной, который сутками напролет смешивает краски цвета сапфира и бирюзы.

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© Sputnik Владимир Бегунов Озеро Рица

Выше, на озере Рица бурлит налаженная туристическая жизнь, яркими красками оттеняющая холодную красоту озера. Здесь можно посидеть в кафе и подслушать у гидов красивую легенду о девушке-горянке Рице и трех ее братьях, которые, спасая сестру, превратились в горные вершины, возвышающиеся с трех сторон озера. Но какими бы прекрасными ни были виды Рицы, меня всегда тянет выше, на Ауадхару.

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Дальше начинаешь пристальнее вглядываться в любимые пейзажи — горы обступают все плотнее, воздух становится прохладнее, а облака гуще и ниже. Кажется, до них можно допрыгнуть и отщипнуть кусочек, и он как сахарная вата медленно съежится на ладошке. Но самые красивые виды открываются со Студенческой поляны — это своего рода курортный поселок Ауадхары. Отсюда и начинается моя летняя сказка!

© Фото : Эсма Голандзия Ауадхара

Как только выходишь из автомобиля, тебя тут же обступают соседи и радостно приветствуют. Когда вы лет двадцать соседи по горам — вы давно близкие друзья. Вместо привычного "как дела" первым делом спрашиваем друг у друга "когда в поход".

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Честно говоря, я давно сбилась со счета, сколько их было, горных походов. Есть любимые, но сложные маршруты. Есть частые и легкопроходимые. А есть уголки, о которых вообще никому не рассказываешь, потому что тебе кажется, что ты их первооткрыватель, и делиться этой красотой не хочется.

Наверное, чаще всего я бывала на озере Мзы, путь к которому пролегает среди тенистых пихт и самшитов, а потом поднимается к лугам, усеянным березками причудливых форм. Стволы их забавно перекручены, будто кто-то вязал крючком, а потом в порыве досады взял и бросил свои недовязанные творения. А само озеро каждый раз поражает своей кристально чистой водой. Наверно, если бросить в него стеклышко, будет видно, как оно, поблескивая, упадет на дно.

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А сколько раз пройден перевал Пыв! Перевал был тихим и безлюдным в послевоенные годы, и, наверное, чуточку грустно наблюдать за тем, как он ежегодно покрывается строениями — балаганчиками и становится многолюднее. И я думаю, что чипсы в продаже здесь совершенно не нужны. Здесь обязательно нужно есть копченые сырные бублики!

© Фото : Эсма Голандзия Ауадхара

Немногие знают, что, если подняться выше перевала, можно обнаружить еще одно прекрасное место, озеро Чхы — большую гладкую росинку, уютно расположившуюся между скал. Или же отправиться в более длительный поход — Долину семи озер. Озер на самом деле больше, они тянутся цепью одно за другим, разные по форме и размеру. Одно из них похоже на сердце, наполненное прозрачной ледниковой водой. Вот как тут ненароком не оставить свое собственное сердце?!

© Sputnik . Сергей Мамонтов Если, друг, ты собрался в Абхазию вдруг

Или еще одно любимое место — перевал Ацетук. Чтобы добраться до него, нужно долго проходить сквозь чащу леса, а потом преодолевать один за другим множество высоких холмов. Зато в награду достается пейзаж, от которого захватывает дух — далеко-далеко внизу, как на ладони, лежит окаймленная горами красавица Рица.

Эти и другие уголки много раз пройдены, но эмоции и впечатления от увиденного не ослабевают, нет, они просто становятся чем-то очень личным, которое хранится в памяти и не разбазаривается в пустых разговорах и фотографиях на всеобщее обозрение. Это раньше мы фотографировались у каждой красивой скалы или камня, покрытого узорами лишайников, щелкали яркие цветы или облака необычной формы, мерились тем, кто, сколько километров прошел пешком, и громко делились впечатлениями от увиденного. Сейчас мы просто тихо наслаждаемся — смакуем чай из душистого чабреца, развешиваем сушиться собранные травы, ведем неспешные разговоры у костра и каждый вечер, как научил местный лесник дедушка Родион, вглядываемся между скалами над поляной и многозначительно переглядываемся: туман сгустился книзу — значит, завтра дождя не будет.

© Фото : Эсма Голандзия Перевал Пыв

Я уже умею выкапывать горец, не повредив ценный корешок. Знаю, что минеральную воду для большей пользы лучше слегка подогреть, а из голубики вкуснее всего сварить варенье. А срывать ради удачной фотографии лилии или горные крокусы — жалко! Пусть растут. Тут нужно просто наслаждаться звенящей тишиной, воздухом, теплом костра и миллиардами звезд на небе. Вечером глянешь наверх — а там огромный купол, усеянный крупными кристаллами. Если повезет, то можно увидеть, как один из кристаллов внезапно падает и так близко от тебя, что невольно проскальзывает мысль — завтра пойду в поход на его поиски.