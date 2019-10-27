"Собачья жизнь" атласа де Монпере: приключения ценнейшей книги сухумской библиотеки

В библиотеке Абхазского института гуманитарных исследований сохранилась библиографическая редкость – атлас французского путешественника Дюбуа де Монпере "Путешествие вокруг Кавказ", выпущенный в 1843 году при содействии русского императора Николая I.

На сегодняшний день эта книга – самая ценная и старая в институте. Это одно из немногих изданий, не сгоревшее при пожаре, который устроили во время Отечественной войны народа Абхазии в Абхазском научно-исследовательском институте грузинские гвардейцы. А сохранилась книга по счастливой случайности.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В фонде библиотеки Абхазского института гуманитарных исследовании, на одной из полок хранится редкое библиографическое издание – атлас Дюбуа де Монпере "Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму", выпущенное в 1843 году при финансовой помощи русского правительство и лично императора Николая I.

"Это оригинал, подлинник. Атлас выпущен был в 1843 году после того, как француз Дюбуа де Монпере завершил свое путешествие по Кавказу. Сложно сказать, как именно книга попала в библиотеку. Но точно известно одно: она была подарена Абхазскому научно-исследовательскому институту меценатом. По одной из версии, Николаем Смецким", – рассказала заведующая библиотекой АбИГИ Тина Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Атлас "Путешествие по Кавказу" Дюбуа де Монпере

Фундамент для собачьей будки

До пожара в библиотеке АбНИИ хранилось более 40 тысяч изданий. Среди них были редкие экземпляры XVIII, XIX, начала XX века. По словам Тины Агрба, невозможно было переоценить фонд АбНИИ, в котором были богатые материалы не только по истории и этнологии Абхазии, но и всего Кавказа.

22 октября 1992 года грузинские гвардейцы подожгли Абхазский научно-исследовательский институт. От единственного в мире центра по абхазоведению ничего не осталось. Сгорели сотни тысяч трудов ученых, сгорела и библиотека. Долгое время считалось, что все книги безвозвратно утеряны.

Однако одну из книг, тот самый атлас Дюбуа де Монпере, постигла действительно удивительная судьба.

"Однажды на прием в Абхазский институт пришел один человек, который принес очень редкое издание, атлас Дюбуа де Монпере 1843 года. Это была большая книга, ее нашли на улице Чанба под собачьей конурой. То есть это был фундамент собачьей конуры, туда не попадал дождь, и книга сохранилась. Мы тогда все были очень удивлены и у нас появилась надежда, что часть материалов сохранилась", – так вспоминает тот день историк Станислав Лакоба.

Оказалось, что перед тем, как поджечь здание института, грузинские гвардейцы разграбили библиотеку. Многие книги были проданы частным коллекционерам в Россию. А атлас Дюбуа де Монпере по каким-то неизвестным причинам остался в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Атлас "Путешествие по Кавказу" Дюбуа де Монпере

Так, после нескольких лет "скитаний" атлас снова вернули в институт. Несмотря на то, что он находится не в лучшей форме, сотрудники библиотеки дают почитать книгу всем желающим.

"Книга очень интересна многим. Приезжают даже из Сочи, чтобы прочитать, взять оттуда необходимые сведения. Сейчас это старейшая книга института. Но атлас нуждается в реставрации. Десять лет назад за реставрацию книги запросили 30 тысяч рублей. Но на тот момент у библиотеки не было таких средств", – с сожалением отметила Агрба.

Прежнего не будет

После войны Абхазскому научно-исследовательскому институту выделили новое здание. Ученые стали восстанавливать и библиотеку. Многие издания они находили просто на свалке. Их сухумчане выбрасывали из своих квартир. Сотрудники АбНИИ шли на полигон и забирали книги для библиотеки.

"После войны мы библиотеку восстанавливали с чистого листа. Нам помогали, можно сказать, всем миром. Все наши сотрудники, чьи дома не были ограблены, приносили свои книги. Большую помощь оказала ученый-этнограф Наталия Волкова. Она через Юру Анчабадзе передала нам всю свою библиотеку", – рассказала Тина Ангба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Атлас "Путешествие по Кавказу" Дюбуа де Монпере

Большой вклад в восстановлении институтской библиотеки внес первый президент Владислав Ардзинба. Благодаря ему сейчас в АбНИИ можно увидеть редкие энциклопедические словари Ефрона и Брокгауза, изданные в период с 1890 по 1907 годы.

Сейчас в библиотеке почти 20 тысяч книг. Но, по словам Тины Агрба, восстановить прежнюю библиотеку за 26 лет все равно не удалось.

"Институт наш хотя бы после войны нужно было поддерживать. Сейчас мы даже одну ценную книгу в год купить не можем. У нас с бюджетом очень плохо. Мы выписываем журналы в России, но наших средств хватает только на полгода подписки. Остальные полгода мы не выписываем ничего. А нам нужны академические журналы по литературе, этнологии, истории, культуре", – добавила Агрба.

Атлас Дюбуа де Монпере был выпущен в 1843 году при финансовой помощи российского правительства и лично императора Николая I. Книга до сих пор остается одним из самых уважаемых специалистами по Кавказу в области истории и археологии. В ней зафиксированы многие исчезнувшие или полуразрушенные памятники Причерноморья и Кавказа, в том числе это один из первых современных источников, где упоминается Великая Абхазская стена. Атлас состоит из пяти серий карт, планов, зарисовок, таблиц, сделанных автором во время его исследований в начале 1830 годов.

"Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму" - библиографическая редкость. В России она сохранилась всего в трех экземплярах.