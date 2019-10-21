Башни - не близнецы: археологи изучили Чапагурвский участок Великой Абхазской стены

Исследователи зафиксировали уже 217 башен и фрагментов стены. Сейчас идет подготовка ко второму этапу в изучении Великой Абхазской стены – проведению археологических раскопок, первые из которых начнутся уже на следующей неделе.

Группа археологов под руководством младшего научного сотрудника отдела археологии АбИГИ Шандора Кайтан завершила исследование последней башни (Геджирская) под №273 по карте Юрия Воронова. Обследование оставшихся 56 башен от села Джгерда до реки Кодор было решено перенести на весну.

Василий Никулин, Sputnik

Разные "застройщики" и культурный слой четырех веков

Ранним октябрьским утром, после продолжительного ночного ливня, группа археологов отправилась из Сухума в очередную экспедицию вдоль Великой Абхазской стены. Предстояло изучить так называемый Чапагурвский участок в районе села Джгерда.

В этот раз к экспедиции, в которую, помимо Шандора Кайтан, входят сотрудник Абхазского Государственного музея и музея Боевой Славы Дмитрий Счастный и младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Дмитрий Авидзба, присоединился старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Гарик Сангулия.

В 2014 годe Шандор Кайтан и Гарик Сангулия участвовали в экспедиции, в ходе которой проводились не только визуальные обследования башни № 3 (по карте Юрия Воронова) Тхубынского гарнизона, ключевого объекта системы Великой Абхазской стены, но и раскопки методом заложения шурфов – специальных ям небольшой глубины прямоугольной формы, позволяющих не разрушить стену или фундамент исторического памятника.

Sputnik Шандор Кайтан, Дмитрий Счастный, Элида Берулава и Гарик Сангулия

Найденные исторические артефакты (керамические, металлические, каменные, остеологические, а также синхронные строительные остатки) были датированы периодом раннего Средневековья VI–X века.

Обнаруженные в нижнем культурном слое материалы относятся к VI–VIII векам. Находки же в верхнем культурном слое относятся к завершающему этапу раннесредневековых комплексов VIII–X веков, подобные материалы были обнаружены в Пицунде, Лыхны, Анакопии и на горе Баграта.

Следуя к намеченному ориентиру – башне, от которой мы начали исследование, Гарик Сангулия поделился мнением, что Чапагурвский участок стены отличается от других. На всех участках Великой Абхазской стены четко прослеживается одна и та же техника возведения, одинаковая планировка.

"На этом же участке, кажется, что присутствует свой неповторимый почерк, как будто Великую Абхазскую стену возводил не один "застройщик", а были привлечены разные строительные артели из тех районов, где проходила стена, что и наложило свой уникальный отпечаток. Также на этом участке четко прослеживаются сопровождающие линию обороны компоненты, такие как дорога, валы и рвы", - говорит Сангулия.

Дозорные стены

В прошлой экспедиции, на маршруте от села Аймара до села Члоу, мы думали, что сложнее маршрута уже не будет. Но, как оказалось, мы сильно ошибались. Заросли, овраги и густой лес стали еще более заросшими, овражистыми и лесистыми, к тому же временами шел дождь.

Местные жители предложили нам остановиться на ночлег в уютном охотничьем балагане, который располагался в горах в 12 километрах от центра села Джгерда. Благодаря опыту водителя Аслана Чхинджерия, который бесстрашно преодолевал препятствия на горных дорогах, нам удалось добраться до нашей базы. Утром, собрав необходимое снаряжение для исследования Великой Абхазской стены, быстро позавтракав, мы двинулись в путь.

Дмитрий Счастный Участники экспедиции отдыхают в охотничьем домике

В последнее время в лесах Абхазии увеличилась численность бурого медведя. С незавидным постоянством мы замечали следы и остатки его жизнедеятельности. Также в лесу много кабанов, о чем свидетельствуют многочисленные лежки и купалки. Кабаны любят ягоды, каштаны, желуди, орехи, которые произрастают здесь в большом количестве.

Хозяйственная деятельность в горах давно не ведется, и для диких животных исчез фактор беспокойства. Проходя по лесной дороге, усыпанной гильзами от охотничьего ружья, нам, кроме стада диких коней, никто из животных не повстречался.

Каждая экспедиция преподносит необычные открытия. Исследуя Адзыквский участок Великой Абхазской стены в начале сентября, у реки Адзыкуа археологами была обнаружена башня №177 (по карте Юрия Воронова).

С точки зрения участников экспедиции, это не только одна из самых сохранившихся башен на данном участке, но и вообще на всем протяжении линии обороны. Все стены башни, выложенные известняковыми камнями, были целы, как внутри, так и снаружи, за исключением небольшой трещины на одной из них, также сохранился частично обрушившийся вход. Находясь в стенах башни, чувствуешь, что все пронизано духом средневековья, и кажется, что сейчас появятся ее бесстрашные защитники.

В этот раз также не обошлось без сюрпризов. Археологи имеют за плечами опыт преодоления труднопроходимых участков, густого леса и оврагов, большинство башен было найдено без особого труда. Даже те башни, которые разрушили при строительстве дороги из Джгерды к рекеи Дгамыш, отыскали практически сразу. Однако башня под №123 как будто испарилась с лица земли.

Укрывшись от посторонних глаз за отвесной скалой на высоте 540 метров над уровнем моря, башня все-таки была обнаружена и сразу после обеда взята штурмом.

Sputnik Вид с дозорной площадки башни №123

По мнению Дмитрия Счастного, башня по-своему уникальна, ее высота с наружной стороны около шести метров, но одной стороной башня впритык примыкает к скале. Также к башне пристроена ровная площадка, если встать на нее, открывается вид на протекающую под скалой реку Чапагурва, башню №124, расположенную внизу, и дорогу. Сейчас это дорога, построенная здесь в советское время, но, по всей вероятности местами она совпадает с другой, древней дорогой – ровесницей башен. Возможно, именно с этой площадки контролировался весь этот участок. Ученые предполагают, что функция этой площадки - дозорная.

Действительно, вид с башни открывается потрясающий. Особенно после дождей. Горы становятся до того четкими и ясными, что начинает казаться, будто они рядом. Вдалеке виднеется море, и дозорный мог наблюдать проплывающие по нему корабли.

Произведя стандартные измерения, наша группа поспешила вернуться в лагерь. Стремительно надвигалась горная ночь.

Слишком большая, чтобы заботиться

Существует несколько распространенных теорий происхождения стены. О строителях и периоде возведения стены и ее башен писали еще в начале XIX века.

Шандор Кайтан, возглавляющий нынешнюю экспедицию, которая во что бы то ни стало решила добиться истины в неразрешимом вопросе, называет четыре основные версии появления памятника:

1. Великая Абхазская стена была сооружена греками для защиты их колонии (главным образом Диоскурии (Сухум) и Гюэноса (Очамчыра) от горных варваров с севера. Этой точки зрения придерживались Фредерик Дюбуа де Монпере и историк К. Кудрявцев. Они с Великой Абхазской (Келасурской) стеной ассоциируют упомянутую древнегреческим историком и географом Гекатеем Милетским "Коракскую стену".

2. Великая Абхазская стена построена византийцами или при их сотрудничестве с апсилами (одно из древних племен, которые в позднеантичное и раннесредневековое время жили на территории современной Абхазии) во времена войны против персов.

3. Великая Абхазская стена воздвигнута персами (на это указывает фрагмент письменного сочинения, найденный грузинским историком Зазой Алексидзе в Синае. Однако данные этой публикации пока не подтверждаются из-за отсутствия материальных источников и из-за веских хронологических расхождений, известных из письменных источников).

Sputnik Останки Великой абхазской стены

4. Стена сооружена князем Леваном II Дадиани между 1628 - 1653 гг. для защиты Мингрелии (историческая и субэтническая область в Западной Грузии) от абхазов.

По мнению Шандора Кайтан, все основные версии требуют дальнейшего археологического изучения для подтверждения достоверности.

В ноябре 2012 года на одном из российских телеканалов вышел документальный фильм, в котором журналисты провели "собственное уникальное расследование". Буквально в недельный срок, опираясь на письменные источники и мнения специалистов, а также совершив три "вылазки" к стене и взвесив все "за" и "против", журналисты попытались разгадать вековую загадку и дать ответ на вопрос, будораживший ученые умы около 150 лет.

Взяв за основу мнение Зазы Алексидзе и пять образцов раствора из разных участков стены, съемочная группа датировала появление стены то ли VI, то ли XVII веком нашей эры.

Для того, чтобы определить хотя бы приблизительные временные рамки появления стены научный сотрудник отдела классической археологии, кандидат исторических наук Галина Требелева за два года исследований проанализировала 738 образцов связывающего раствора с 208 башен и участков стен и 276 образцов с других историко-архитектурных объектов средневековья.

Экспедиция Шандора Кайтана началась в июне этого года, за это время было совершено 20 экспедиций к стене, впереди еще долгие месяцы исследований и раскопки.

Тем временем, фантастически быстрый способ разгадки появления стены от московских телевизионщиков Великой Абхазской стене действительно бы не помешал. Разрушение стены идет быстрыми темпами, сейчас уже не существует многих фрагментов, которые фиксировал еще 40 лет назад Юрий Воронов.

Исторический памятник, несмотря на размеры даже не входит в Список всемирного наследия Юнеско. Видимо, Великая стена слишком большая, чтобы о ней заботиться, и слишком старая, чтобы о ней помнить.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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