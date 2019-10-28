Президент Абхазии изменил структуру Кабинета министров

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Глава Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров Абхазии. Об этом сообщается на сайте президента.
Согласно Указу президента, два министерства реорганизованы в Госкомитеты: Министерство сельского хозяйства - в Государственный комитет по сельскому хозяйству; Министерство по курортам и туризму - в Государственный комитет по курортам и туризму.
Министерство здравоохранения и Министерство труда, занятости и социального обеспечения реорганизованы путем слияния в Министерство здравоохранения и социального обеспечения, которое также, в соответствии с указом президента, объединило в себе следующие госучреждения:
- пенсионный фонд республики,
- фонд социального страхования и охраны труда,
- фонд обязательного медицинского страхования,
- Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов,
- дорожный фонд.
Также в результате слияния в Государственный комитет по делам молодежи и спорту реорганизованы Государственный комитет по молодежной политике и Государственный комитет по физической культуре и спорту.
Государственное управление связи и массовых коммуникаций, Государственное управление по транспорту, Служба государственного надзора за деятельностью в области связи путем слияния реорганизованы в Государственное управление по энергетике, транспорту и связи.
Государственный комитет по строительству и архитектуре стал Государственным управлением по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Управление государственной статистики реорганизовано в Государственный комитет по статистике.
Указом президента были переименованы три министерства.
- Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры Республики Абхазия;
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Министерство репатриации в Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия;
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Министерство образования и науки в Министерство просвещения Республики Абхазия.
Кабмину поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с соответствующим указом.
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