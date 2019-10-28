Президент Абхазии изменил структуру Кабинета министров

Президент поручил Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в структуру правительства, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Глава Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров Абхазии. Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно Указу президента, два министерства реорганизованы в Госкомитеты: Министерство сельского хозяйства - в Государственный комитет по сельскому хозяйству; Министерство по курортам и туризму - в Государственный комитет по курортам и туризму.

Министерство здравоохранения и Министерство труда, занятости и социального обеспечения реорганизованы путем слияния в Министерство здравоохранения и социального обеспечения, которое также, в соответствии с указом президента, объединило в себе следующие госучреждения:

пенсионный фонд республики,

фонд социального страхования и охраны труда,

фонд обязательного медицинского страхования,

Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов,

дорожный фонд.

Также в результате слияния в Государственный комитет по делам молодежи и спорту реорганизованы Государственный комитет по молодежной политике и Государственный комитет по физической культуре и спорту.

Государственное управление связи и массовых коммуникаций, Государственное управление по транспорту, Служба государственного надзора за деятельностью в области связи путем слияния реорганизованы в Государственное управление по энергетике, транспорту и связи.

Государственный комитет по строительству и архитектуре стал Государственным управлением по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Управление государственной статистики реорганизовано в Государственный комитет по статистике.

Указом президента были переименованы три министерства.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры Республики Абхазия;

Министерство репатриации в Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия;

Министерство образования и науки в Министерство просвещения Республики Абхазия.

Кабмину поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с соответствующим указом.

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