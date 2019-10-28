Назначения в Кабмине: президент Абхазии подписал указы

Кабмин Абхазии сложил полномочия, согласно закону, 10 октября, на следующий день после церемонии инаугурации президента республики.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Президент Рауль Хаджимба назначил первым вице-премьером Абхазии Даура Аршба, об этом сообщается на сайте президента.

Президент также подписал несколько указов о назначении глав министерств.

Должность министра обороны республики, согласно президентскому указу, занял Мираб Кишмария.

Министром внутренних дел Абхазии назначен Гарри Аршба.

На посту министра иностранных дел остался Даур Кове, занимающий эту должность с октября 2017 года.

Указом президента на пост председателя Государственного таможенного комитета также назначен Гурам Инапшба.

Кабмин Абхазии сложил полномочия, согласно закону, 10 октября, на следующий день после церемонии инаугурации президента республики.

Уже 14 октября Хаджимба назначил премьер-министром республики Валерия Бганба. После этого глава правительства должен представить президенту предложения по персональному составу Кабинета министров. До формирования нового состава правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности с приставкой "и.о.".

Рауль Хаджимба одержал победу по итогам второго тура выборов президента Абхазии, набрав 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов. Согласно закону, инаугурация избранного президента прошла на 30 день со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

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