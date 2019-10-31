Реформа "цифрового" разлада: суды Абхазии могут прекратить рассмотрение дел

С ноября суды Абхазии могут прекратить судебные заседания. На какой принцип пошел главный суд республики, почему Парламент уже несколько месяцев откладывает решение проблемы и причем здесь Минфин, читайте в обзоре Sputnik.

Парламент уже несколько месяцев переносит принятие поправок в закон "О судебной власти", которые предполагают введение электронного формирования суда, а также видео- и аудиозаписи судебных заседаний. Верховный суд же утверждает, что без модернизации дальнейшая их деятельность невозможна.

Sputnik

Все началось с реформы

Работа над судебной реформой в Абхазии началась в июле 2012 года, когда была создана парламентская рабочая группа по работе над проектами законов Абхазии по судебной реформе. В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении.

Как тогда объяснял председатель комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба, судебная реформа была необходима для преодоления кризиса отечественной юрисдикции. Цель реформы – совершенствование судебной системы, повышение квалификации судей и качества правосудия.

В законопроекте были установлены требования к кандидату на должность судьи – возраст, стаж и квалификация. Также были увеличены сроки исполнения полномочий судей – 10 лет для судей общей юрисдикции и Арбитражного суда, 15 лет для судей Конституционного суда без права переизбрания на новый срок.

По новым правилам была предусмотрена дисциплинарная ответственность судей за различные нарушения – от выговора до прекращения полномочий и материальное наказание за нарушение рассмотрения дел в разумные сроки.

Главным нововведением судебной реформы стало учреждение Конституционного суда Абхазии, которому подведомственны постановления Парламента, указы президента и Кабмина. Раньше функции Конституционного суда выполнял Верховный суд.

Протокол по новым правилам

В числе нововведений было и обязательное использование в судах судебно-информационной системы. По новому закону весь судебный процесс должен сопровождаться аудио- и видеопротоколированием. В противном случае возможна отмена судебного акта.

Новые правила были приняты в 2016 году и должны были вступить в силу с 1 июля 2019 года, но средств на их осуществление все еще не хватает.

В последний раз рассмотрение проекта стояло в повестке сессии Народного Собрания 25 июня, но его пришлось передвинуть, так как для принятия не хватило кворума. Ранее Парламент уже переносил на полгода дату начала действия поправки.

На заседании Парламента председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба заявила парламентариям, что, если к установленному времени поправки не вступят в силу, суд будет вынужден прекратить судебные разбирательства.

"Мы не сможем проводить судебные заседания, потому что должно быть аудио- и видеопротоколирование, электронное распределение дел. У нас этого нет, и даже если сегодня деньги дадут, в течение полугода это сделать невозможно", - отметила она.

Дело в финансах

На модернизацию судебной системы необходимо 30 миллионов рублей, но Министерство финансов выделило Верховному суду всего шесть миллионов, об этом заявляли в самом Верховном суде.

Но дело в том, что, по мнению Минфина, Верховный суд заказывает слишком дорогое аудио- и видеооборудование, рыночная стоимость которого якобы сильно завышена.

"Верховный суд для внедрения автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС) заключил контракты с фирмами и индивидуальными предпринимателями, для оплаты которых запросил у Минфина порядка 40 миллионов рублей, однако министерство посчитало это сумму завышенной и профинансировало расходы на общую сумму порядка восьми миллионов рублей за весь период реализации проекта", - сообщили в Минфине.

Таким образом, Верховный суд и Минфин разошлись и в информации о сумме, запрашиваемой судом на модернизацию.

В марте и апреле 2019 года ведомство отправило свои рекомендации в Верховный суд, на что в суде ответили, что Минфин неправильно рассчитал стоимость оборудования, так как оно не соответствует нужным по контракту характеристикам.

"При проведении сравнительного анализа стоимости приобретаемого оборудования Минфином учитывались все технические характеристики, указанные в контрактах", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в контракт, который Минфин отказался финансировать, входит только поставка и монтаж оборудования, но не обучение сотрудников по работе с ним.

В последний раз спорный вопрос обсуждался на заседании Парламента Абхазии 5 июля, где было решено, что поправки в закон "О судебной власти" вступят в силу 1 ноября 2019 года.

"Одним из базовых принципов принятой судебной реформы был принцип гласности. В связи с этим было необходимо внедрить автоматизированную судебно-информационную систему в деятельность судов. В целях обеспечения программным продуктом и специализированной техникой было принято решение о вступлении в силу данных поправок чуть позже. Надеемся, что к новому указанному сроку судебная реформа пройдет в максимально комфортном режиме", - сказал тогда депутат Парламента, председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба.

Положение о сроках вступления поправок в конституционный закон "О судебной власти" было принято Парламентом во втором и окончательном чтении.

Читайте также: