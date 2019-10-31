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Демография в приоритете: новый социальный закон разработают в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Парламент Абхазии проголосовал за создание рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере в четверг 31 октября.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Законопроект о демографической политике планируют разработать в Абхазии, об этом на радио Sputnik Абхазия рассказал депутат Народного Собрания республики Алхас Джинджолия.

"Планируется разработать законодательные акты касательно демографической политики. Если задать любому нашему юристу вопрос, есть ли юридические рамки у этого понятия, то выяснится, что это нигде внятно не расписано, и как заниматься демографической политикой, не понятно. В соседних странах существуют огромные нормативные акты, нацпроекты, документы", - отметил Джинджолия.

Он добавил, что в первую очередь необходимо принять рамочный закон о демографии, который будет определять программы и направления для решения проблем демографии в Абхазии. В качестве примеров таких направлений Джинджолия назвал "социалку", медицину, трудоустройство.

Депутат Парламента уверен, что в этом вопросе должна быть системность и понятная конечная цель. Созданием закона о демографии будут заниматься юристы Абхазии, в частности, Кабинета министров республики.

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