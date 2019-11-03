16:34 03 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.03
  • EUR71.48
Поиск
Наркотики

В особо крупном размере: жительницу Абхазии задержали на Псоу с метадоном

© Sputnik / Олег Золото
В Абхазии
Получить короткую ссылку
99630
Sputnik Абхазия

Крупная партия наркотического вещества изъята у 24-летней жительницы села Псырцха Гудаутского района Аделины Пилосян.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Гражданка Аделина Пилосян жительница села Псырцха Гудаутского района была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии после прохождения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"В ходе проведения процедуры личного досмотра у женщины было изъято белое порошкообразное вещество, согласно заключению экспертов – порядка 14 грамм наркотического средства "метадон", - говорится в сообщении ведомства.

24-летняя Аделина Пилосян обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке и незаконном ввозе в Абхазию наркотических средств или их аналогов с целью сбыта в особо крупном размере. Расследованием занимается транспортная прокуратура республики.

Крупная партия метадона изъята у жительницы Гудаутского района
Крупная партия "метадона" изъята у жительницы Гудаутского района

Суд города Сухум избрал для задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

Теги:
МВД Абхазии, наркокурьеры, метадон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Со всего света: открытие выставки победителей фотоконкурса имени Стенина в ООН
Под покровом ночи: как в Риге сносили памятник советским подводникам
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться