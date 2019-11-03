В особо крупном размере: жительницу Абхазии задержали на Псоу с метадоном

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Гражданка Аделина Пилосян жительница села Псырцха Гудаутского района была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии после прохождения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"В ходе проведения процедуры личного досмотра у женщины было изъято белое порошкообразное вещество, согласно заключению экспертов – порядка 14 грамм наркотического средства "метадон", - говорится в сообщении ведомства.

24-летняя Аделина Пилосян обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке и незаконном ввозе в Абхазию наркотических средств или их аналогов с целью сбыта в особо крупном размере. Расследованием занимается транспортная прокуратура республики.

Крупная партия "метадона" изъята у жительницы Гудаутского района

Суд города Сухум избрал для задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

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