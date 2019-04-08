Распространителя наркотиков через мобильное приложение задержали в Сухуме

Общая масса обнаруженного и изъятого наркотического средства "метадон" у гражданина России Георгия Багдасаряна составила 37,385 грамма, что эквивалентно более одной тысячи разовых доз.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Распространителя наркотиков через мобильное приложение Telegram, 32-летнего гражданина России Георгия Багдасаряна задержали в Сухуме, сообщает пресс-служба МВД Абхазии в понедельник 8 апреля.

Мужчина был задержан сотрудниками УКОН МВД Абхазии в результате разработанных оперативно-розыскных мероприятий. Общая масса обнаруженного и изъятого у него наркотического средства "метадон" составила 37,385 грамма, что эквивалентно более одной тысячи разовых доз.

"Как прокомментировал оперативный сотрудник данного подразделения МВД, в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН установлено, что на территории Республики Абхазия некое лицо под псевдонимом "Марат" через мобильное приложение Telegram распространяет наркотические вещества. В ходе проведении ОРМ в отношении вышеуказанного фигуранта сотрудниками УКОН было установлено, что лицом под псевдонимом "Марат" является гражданин России, уроженец Абхазии, в настоящее время проживающий в городе Сочи, Георгий Багдасарян Владимирович, 1987 года рождения", - пишет пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в марте 2019 года Багдасарян въехал на территорию Абхазии и находится в Сухуме. За Багдасаряном было установлено оперативное наблюдение, в результате которого стало известно, что Георгий Багдасарян 26 марта в селе Яштуха Сухумского района осуществляет тайные закладки наркотического средства "метадон" для дальнейшей его реализации через мобильное приложение Telegram под псевдонимом "Марат".

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Принятыми оперативными мерами Георгий Багдасарян задержан с поличным при осуществлении тайных закладок наркотика.

"На момент задержания гражданин Багдасарян управлял автомашиной марки Toyota Crown без регистрационных номеров. После чего Багдасарян был доставлен в МВД Абхазии, где в ходе его личного досмотра при нем были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, как стало известно позже, данное вещество является наркотическим средством "метадон", масса которого составила 33,392 грамма", - говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД Абхазии.

Во время обследования транспортного средства были обнаружены электронные граммовые весы, множество полиэтиленовых пакетов и скотч. Как пояснил задержанный, эти предметы используются для фасовки наркотика.

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Багдасарян также сообщил, что может указать места заложенных им 26 марта 2019 года "тайных закладок" наркотика. После чего в различных местах в селе Яштуха Сухумского района были обнаружены три свертка с порошкообразным веществом "метадон", масса которого составила 3,993 грамма.

Задержанный гражданин России прошел процедуру медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере, согласно заключению эксперта, последний пребывал под воздействием наркотического средства "метадон".

"Расследование по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта наркотического вещества в особо крупном размере проводит следственное управление при МВД Абхазии. В отношении гражданина Багдасаряна избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба МВД республики.

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Парламент Абхазии принял законопроект в третьем окончательном чтении, который предусматривает высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы – и исключительную меру наказания – смертную казнь – за ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере.