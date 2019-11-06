Сотрудник МВД Абхазии задержан на Псоу по подозрению в распространении наркотиков

Операция была осуществлена сотрудниками Управления собственной безопасности совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии.

СУХУМ, - 6 ноя - Sputnik. Рядовой милиции Абхазии задержан на абхазо-российской границе по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление сотрудников ведомства, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, рядовой милиции Чакрян Акоп Сетракович, 1988 года рождения, был задержан после пересечения границы России и Абхазии на КПП "Псоу", - говорится в сообщении ведомства.

Акоп Чакрян заключен под стражу на два месяца, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 223 и 224 Уголовного Кодекса Абхазии. Расследованием занимается транспортная прокуратура республики.

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