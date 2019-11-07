Валерий Бганба подписал распоряжение о реорганизации Правительства Абхазии

Распоряжение было подписано в соответствии с указом президента от 28 октября "Об утверждении структуры Кабинета министров Республики Абхазия".

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение, в котором поручил в срок до 20 ноября 2019 подготовить списки чиновников, подлежащих сокращению, а также новые размеры финансирования с учетом оптимизации, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что центральные органы государственного управления, финансирование которых уже утверждено, от оптимизации численности не освобождаются.

Контроль за исполнением данного Распоряжения возложен на министерство финансов и аппарат Кабинета министров Абхазии.

28 октября 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новую структуру правительства. Согласно указам президента, в правительстве Абхазии действует 12 министерств вместо 15, из-за реорганизации ряда ведомств.

Министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму были преобразованы в госкомитеты. Было образовано новое министерство, здравоохранения и социального обеспечения, которое было создано на базе министерств труда и здравоохранения.

Также ряд министерств получили другое название. Переименованы были министерство репатриации — оно стало называться министерством демографии и репатриации. Минобрнауки было переименовано в министерство просвещения.

На сегодняшний день штат органов госуправления, за исключением силового блока, составляет около 2700 рабочих мест. Оптимизация коснется около 370 сотрудников, что позволит высвободить от 30 до 40 миллионов рублей. Часть этих средств останется в организациях, которые затронет сокращение, для стимулирования их сотрудников.

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