Бганба об оптимизации штатов в госструктурах Абхазии: в некоторых и больше сократил бы

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении структуры Кабинета министров республики 28 октября, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность органов управления должна быть оптимизирована на 15%. Оптимизация коснется всей структуры Кабмина без учета Минобороны, МВД, Министерства по налогам и сборам и Государственной миграционной службы.

"Для нас сейчас главное - не просто, чтобы структуры начали свою работу, самой главной задачей является добиться уменьшения числа тех, кто работает в этих структурах. Расширять, увеличивать численный состав органов управлений, я считаю недопустимым, наоборот, надо уменьшать и работать более эффективно. В указе президента речь идет о 15% сокращения в центральных органах управлении, я считаю, что в некоторых надо сокращать не 15%, а больше. Мы будем исходить из тех фактических данных, что есть, и работать с каждым ведомством отдельно", - сказал Бганба на брифинге для журналистов.

На сегодняшний день штат органов госуправления, за исключением силового блока, составляет около 2700 рабочих мест. Оптимизация коснется около 370 сотрудников, что позволит высвободить от 30 до 40 миллионов рублей. Часть этих средств останется в организациях, которые затронет сокращение, для стимулирования их сотрудников.

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