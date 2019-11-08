"Мраморный урожай": в Очамчырском районе собрали полтонны клопа

Прием клопа продолжится до конца года, за килограмм вредителя по-прежнему можно получить одну тысячу рублей.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 500 килограммов мраморного клопа за месяц собрали жители Очамчырского района, сказал в интервью Sputnik сотрудник Государственного комитета по сельскому хозяйству Дмитрий Хагуш.

"Мы еще продолжаем прием клопа, но около полутоны собрано. В нашей практике впервые проводится прием вредителя перед зимой, надо отметить, что люди активно принимают участие в сборе клопа", - отметил он.

Следующий прием вредителя пройдет через две недели.

Условия по сравнению с весной этого года не изменились, за килограмм клопа выплачивается тысяча рублей, проинформировал Хагуш. Прием мраморного клопа будет проходить до конца года, рассказал Дмитрий Хагуш.

Комиссия по приему мраморного клопа планирует выехать на следующей неделе в Ткуарчалский район.

27 февраля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплате денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей. Первый этап сбора механического клопа был проведен в апреле.

Всего на данные мероприятия из бюджета страны было выделено семь миллионов рублей.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.

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