Сарибекян рассказал, какой "урожай" мраморного клопа ожидается осенью в Абхазии

В эфире радио Sputnik заместитель министра сельского хозяйства Абхазии, председатель рабочей группы по приему и оплате механического сбора клопа Артуш Сарибекян рассказал, какие работы по борьбе с мраморным клопом планируются в республике в осенний период.

27 февраля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия.

В соответствии с распоряжением Минсельхозу Абхазии было поручено создать рабочую группу для организации мероприятий по приему мраморного клопа и выплате денежных средств населению. Кроме того, Кабмин Абхазии установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере одной тысячи рублей. Первый этап сбора механического клопа был проведен в апреле, второй запланирован на осень. Всего на данные мероприятия из бюджета страны было выделено семь миллионов рублей.

По мнению замминистра сельского хозяйства Артуша Сарибекяна, возможно, не все средства, выделенные на выплаты за механический сбор клопа будут потрачены нынешней осенью.

"По-моему, в осеннее время численность клопа уменьшилась. Из-за мероприятий, которые проводились, и погодных условий ему будет некомфортно. Во всяком случае увеличения количества особей не наблюдается. "Урожай" клопа мы не будем ожидать. Максимально будет собрано от одной до двух тонн клопа – где-то в этих пределах, тогда как на первом этапе было собрано 3 тонны с лишним", - сказал Сарибекян.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.

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