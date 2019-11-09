Встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с представителями Миссии МККК в республике прошла 8 ноября.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев представил Маттиаса Вайнрайха, который заменит его в качестве нового главы, министру иностранных дел республики Дауру Кове. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.

Даур Кове поблагодарил Максима Забалуева за проделанную работу и поприветствовал Маттиаса Вайнрайха, пожелал ему удачи на новом посту.

Сайт МИД Главе МИД представили нового руководителя миссии МККК в Абхазии

Министр отметил важность продолжения проводимой миссией МККК работы на территории Абхазии.

Ранее сообщалось, что Кабмин Абхазии принял решение о создании при МИД республики Комиссии по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии. В связи с этим Даур Кове провел с Максимом Забалуевым встречу, на которой обсудил дальнейшее взаимодействие и отметил, что в сформированную МИДом комиссию войдут представители заинтересованных ведомств.

Миссия МККК работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. Эксгумационные работы в Абхазии проводятся с 2010 года. С тех пор было обнаружено 430 останков без вести пропавших участников Отечественной войны народа Абхазии, 163 из них были идентифицированы, более 260 останков все еще исследуются в лабораториях МККК.

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