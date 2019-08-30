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Максим Забалуев о работах по поиску без вести пропавших в годы Отечественной войны народа Абхазии
© Sputnik / Акоп Кущян, Асмат Цвижба

Забалуев о пропавших без вести: никогда незаживающая рана для семей

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Глава миссии Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев в беседе на радио Sputnik отметил важность привлечения внимания общественности ко международному дню пропавших без вести.

30 августа в мире отмечают Международный день пропавших без вести. 

"Международный статус этому дню дает возможность привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения людей и вспомнить тех, кто пропал вез вести, это также возможность проявить солидарность к другим семьям. Каждый год в этот день семьи собираются вместе чтобы вспомнить и почтить память близких, поделится своими эмоциями и поддержать друг друга. Это также возможность для общества почтить память тех, кто пропал без вести и поддержать семья. Незаживающие раны, которые остались независимо от прошедшего времени, они не могут уйти пока родственники не поймут, что случилось с их любимыми, и не захоронят должным образом. Мы хотим, чтобы эти испытания для семей прекратились и поэтому мы ведем активно эту работу", - сказал Забалуев.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.  

Старейшая гуманитарная организация мира — Международный комитет Красного Креста — в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семьям пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших в ходе вооруженного конфликта или в результате похищения. Информации о судьбе своих близких в Абхазии ждут еще 126 семей.

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