Дюжина сильнейших: в Сухуме завершился первый этап "Что? Где? Когда?"

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Двенадцать команд по итогам первого этапа прошли в финал игры "Что? Где? Когда?", сообщила Sputnik Абхазия президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.
Всего на участие в игре "Что? Где? Когда?" подали заявку 16 команд, из них шесть молодежных, с участниками не старше 25 лет.
"У нас два зачета. Первый - без возрастных ограничений, во втором принимают участие игроки не старше 25 лет, чтобы у них было больше шансов пробиться, а взрослые не "задавили" их своим интеллектом. В финале оказались четыре молодежные команды", - рассказала Саносян.
Также сегодня прошел отборочный тур для "Своей игры". По словам Саносян, в этом году участников оказалось неожиданно много. При этом она отметила, что впервые игроков отбирали и онлайн.
"В этот раз у нас было всего три-четыре заявки на онлайн отбор. Мы вели видео запись, чтобы было понятно, что никто не списывает. Возможно, в следующем году этот метод будет более популярным", - отметила она.
По результатам организаторы отобрали 27 участников, которые завтра сразятся за звание чемпиона "Своей игры".
10 ноября состоится и финал "Что? Где? Когда?", после чего восемь лучших команд игры сразятся в "Брейн-ринге".
Саносян отметила, что в этом году в играх приняли участие как опытные игроки, так и новички.
"Нас очень порадовало наличие новых школьных команд. Это греет душу, значит, наше дело растет вместе с нами. Конечно, школьные команды не совсем опытные, но у нас есть надежда, что они будут продолжать тренироваться и в следующем году придут сильнее",- сказала она.
Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм проходит в республике в девятый раз.
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