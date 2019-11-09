Дюжина сильнейших: в Сухуме завершился первый этап "Что? Где? Когда?"

Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм проходит в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир с 9 по 10 ноября.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Двенадцать команд по итогам первого этапа прошли в финал игры "Что? Где? Когда?", сообщила Sputnik Абхазия президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

Всего на участие в игре "Что? Где? Когда?" подали заявку 16 команд, из них шесть молодежных, с участниками не старше 25 лет.

"У нас два зачета. Первый - без возрастных ограничений, во втором принимают участие игроки не старше 25 лет, чтобы у них было больше шансов пробиться, а взрослые не "задавили" их своим интеллектом. В финале оказались четыре молодежные команды", - рассказала Саносян.

Также сегодня прошел отборочный тур для "Своей игры". По словам Саносян, в этом году участников оказалось неожиданно много. При этом она отметила, что впервые игроков отбирали и онлайн.

"В этот раз у нас было всего три-четыре заявки на онлайн отбор. Мы вели видео запись, чтобы было понятно, что никто не списывает. Возможно, в следующем году этот метод будет более популярным", - отметила она.

По результатам организаторы отобрали 27 участников, которые завтра сразятся за звание чемпиона "Своей игры".

10 ноября состоится и финал "Что? Где? Когда?", после чего восемь лучших команд игры сразятся в "Брейн-ринге".

Саносян отметила, что в этом году в играх приняли участие как опытные игроки, так и новички.

"Нас очень порадовало наличие новых школьных команд. Это греет душу, значит, наше дело растет вместе с нами. Конечно, школьные команды не совсем опытные, но у нас есть надежда, что они будут продолжать тренироваться и в следующем году придут сильнее",- сказала она.

Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм проходит в республике в девятый раз.

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