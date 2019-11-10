Спектакли и фестиваль "Щардаамта": афиша Абхазии с ‪11 по 17 ноября

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике культурных событий с 11 по 17 ноября.

Абхазский государственный драматический театр

14 ноября в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба покажут спектакль "Ромео и Джульетта".

Великая история любви вновь на сцене театра. Все, кто не смог увидеть премьеру в первые дни, смогут насладиться актерской и режиссерской работой. Сюжет истории неизменен, но режиссерская задумка, музыка, костюмы и декорации - исключительно авторские.

Сухум, ул. Пушкина, 1

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"

РУСДРАМ

12 ноября в 19:00 в Государственнном русском театре драмы имени Фазиля Искандера пройдет спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского.

15 и 16 ноября в 19:00 на сцене РУСДРАМа покажут спектакль режиссера Антона Киселюса "Все мои сыновья". История о любви, предательстве и прощении по одноименной пьесе Артура Миллера.

Сухум, проспект Леона, 8

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе

Абхазский Государственный Молодежный театр

11 ноября в 18:30 Молодежный театр представит спектакль "Келешбей" на сцене Абхазского драматического театра. Это самый посещаемый спектакль этого театра. Действие пьесы разворачивается в период правления в Абхазии владетельного князя Келешбея Шервашидзе-Чачба.

По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел усилить центральную власть. Главным секретом успеха постановки стала именно выбранная тема, независимости страны, которая спустя два столетия все еще актуальна.

Сухум, ул. Пушкина, 1

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Келешбей" в абхазском драмтеатре

Абхазская государственная филармония

13 ноября в 18:00 в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится Гала-концерт хорового фестиваля "Щардаамта". В Гала-концерты примут участие три коллектива - Государственная хоровая капелла Абхазии, Уральский государственный камерный хор и Камерный хор Московской консерватории.

Сухум, проспект Леона,18

Гудаута

11 ноября в 14:30 в Доме культуры города Гудаута состоится концерт хорового фестиваля "Щардаамта". Перед зрителями выступят исполнители Уральского государственного камерного хора.

Гудаута, улица Махаджиров, 4

Пицунда

12 ноября в 17:00 пройдет второй концерт в рамках хорового фестиваля "Щардаамта". В Пицундском храме выступит Уральский государственный камерный хор и Камерный хор Московской консерватории.

Пицунда, улица Гицба, 8

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