Лучше хором: первый международный фестиваль "Щардаамта" пройдет в Абхазии

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый международный хоровой фестиваль "Щардаамта" пройдет в Абхазии с 11 по 14 ноября, рассказала в интервью Sputnik художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа.

"Мы очень долго работали над фестивалем, я несколько лет подаю заявку на его проведение, но, видимо, у государства не было возможности поддержать его. В этом году появились небольшие средства, которые, конечно, не покрывают всех расходов, но, по крайней мере, дают возможность стартовать с этим проектом", - подчеркнула она.

Худрук Госфилармонии заметила, что необходимость проведения подобного фестиваля возникла потому, что хоровое пение в республике "находится не в лучшем состоянии".

"В этом жанре музыкального искусства есть острая необходимость проводить такие фестивали. Мы видим, как непопулярным стало некогда традиционное, естественное для абхазов многоголосное пение. Еще совсем в недавние времена с легкостью на любом застолье находились люди, которые складывались в такой импровизированный хор и могли спеть любую песню", - говорит Эсма Джениа.

С течением времени ситуация сильно изменилась, эстрадное пение постепенно стало вытеснять остальные формы, подчеркнула она.

"В наше время более популярно петь сольно, у нас очень много солистов, детей, которые хотят выйти на сцену. Но никто не рассматривает пение в ансамбле, это говорит о такой трансформации музыкального мышления. Ситуация с хорами немного волнительная и беспокоящая, поэтому нам показалось, что, может быть, можно каким-то образом всколыхнуть интерес к хоровому пению, в том числе проводя фестиваль в Абхазии", - сказала худрук Госфилармонии.

В фестивале "Щардаамта" примут участие Государственная хоровая капелла Абхазии, Уральский государственный камерный хор и Камерный хор Московской консерватории.

"Камерным хором Московской консерватории руководит Александр Соловьев, который уже стал большим другом Абхазии, он приезжал в прошлом году сюда с мастер-классом, здесь он познакомился с нашим пианистом Барасом Куджба, который сейчас учится в Московской консерватории в классе Соловьева", - отметила художественный руководитель Госфилармонии.

Концерты первого хорового фестиваля пройдут в Гудауте, Пицунде и Сухуме.

"Мы хотим, чтобы хоровое исполнение услышали не только жители столицы, но и люди в других городах. Первый концерт пройдет 11 ноября в 14:30 в Гудауте, в котором выступит Уральский государственный камерный хор. 12 ноября в 17:00 в органном зале Пицунды пройдет совместный концерт Уральского государственного камерного хора и Камерного хора Московской консерватории. 13 ноября в 18:00 состоится гала-концерт в Госфилармонии, в котором примут участие три коллектива - Государственная хоровая капелла Абхазии и два российских коллектива", - сообщила Джениа.

14 ноября состоится мастер-класс Александра Соловьева, в котором примут участие студенты Сухумского музыкального училища.

Границы представления о хоровом искусстве должны быть гораздо шире, потому что хор – это не только академическое или народное пение, считает она.

"Хор исполняет и популярную современную музыку, большой коллектив вокалистов может представить очень много интересного. Если фестиваль успешно стартует в этом году, то можно будет и далее приглашать интересные коллективы. Я надеюсь, что интерес к хору возродится в профессиональной среде и в широкой массе", - говорит она.

Джениа с сожалением отметила, что в современных абхазских школах нет хоровых коллективов.

"В моем детстве были школьные хоры, проводились республиканские олимпиады, это тоже небольшая лепта в формировании музыкальных вкусов. Но, к сожалению, такого не происходит в наше время, и мы хотим как-то переломить эту ситуацию", - сказала Эсма Джениа.

Концерты в Гудауте и Пицунде зрители могут посетить бесплатно, а выступление коллективов в Госфилармонии можно увидеть за символическую сумму в сто рублей.

Первый международный хоровой фестиваль "Щардаамҭа" проводит Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба при поддержке Министерства культуры республики.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер фестиваля.

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