Альтист, историк и пивовар: кто стал победителем "Своей игры" в Сухуме

Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм проходит в Сухуме с 9 по 10 ноября и завершится финалом игры "Что?Где?Когда".

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Завершилась "Своя игра" в рамках Чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм в Сухуме, рассказала корреспонденту Sputnik президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

Первое место занял историк по образованию Тимур Зантария из Тамыша, на втором месте оказался победитель "Своей игры" 2018 года, пивовар из Сухума Владимир Миронов, а "бронзу" взял заслуженный артист Абхазии, директор сухумской школы искусств Михаил Алхазов, который участвовал в этом соревновании впервые.

Саносян добавила, что для участия в "Своей игре" были отобраны 27 участников, возрастных ограничений не было. Состязание записывалось на видеокамеру. Организаторы планируют запустить свой канал на YouTube и выкладывать туда все записи для популяризации интеллектуальных игр в Абхазии и привлечения знатоков.

"Так как мы вели запись, мы планировали не пускать болельщиков в зал, чтобы было тихо. Но болельщики настолько были настроены поддержать игроков, что не пустить их было невозможно. Они старались вести себя тихо, но было видно, что они сильно переживали за участников. Сами игроки болели друг за друга, и я заметила, что конкуренция не нарушила дружескую атмосферу", - отметила Саносян.

Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм проходит в Сухуме в девятый раз. В качестве ведущего игр был приглашен двукратный обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский.

Читайте также: