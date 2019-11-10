В финале игры "Что?Где?Когда?" в рамках Чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм участвовало 12 команд.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм завершился в Сухуме в воскресенье 10 ноября финалом "Что?Где?Когда?", рассказала корреспонденту Sputnik президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

В общем зачете "золото" взяла сухумская команда "12 разгневанных мужчин", которая уже неоднократно становилась чемпионом. Им вручили переходящий кубок победителя. "Серебро" забрала одна из наиболее опытных команд под названием "Субъективная реальность", а "бронза" досталась сборной, которая раньше никогда в тройку призеров не попадала – "Агенты Тео".

В молодежном зачете среди участников не старше 25 лет первое место заняли студенты исторического факультета АГУ "Хьюстон", второе – "Омлет" из Сухума и третье место завоевал "Натс" из Очамчыры.

"Чемпионат этого года, наверное, был одним из самых ярких по эмоциональному накалу. До последних секунд сохранялась интрига, особенно, в "Что? Где? Когда?". Команды и, правда, играли на равных, и отрыв по баллам между ними был минимальным", - отметила Саносян.

В рамках интеллектуальных игр прошли соревнования по "брейн-рингу", в которых победила команда под броским названием "Фаина Вахтанговна Женевская", отчасти состоящая из абхазских журналистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интеллектуальные игры (@igames_apsny) 9 Ноя 2019 в 7:21 PST

Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм прошел в Сухуме в девятый раз. В качестве ведущего игр был приглашен двукратный обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский.

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