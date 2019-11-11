Готов физически и морально: Батал Чежия рассказал о предстоящем чемпионском бое

Батал Чежия проведет бой за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 14 ноября 2019 года.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Двадцатидвухлетний абхазский боксер Батал Чежия, которому 14 ноября предстоит провести бой за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO), рассказал о подготовке к поединку.

Бой за звание чемпиона мира среди молодежи пройдет в Санкт-Петербурге. Соперником Батала Чежия станет боксер из Украины Джамал Усманов, который провел пять боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу.

Абхазский боксер выступает в средней весовой категории до 76 килограммов, однако из-за того, что Джамал Усманов отказался переходить в средний вес, Батал Чежия поднимется в полутяжелую весовую категорию в 79 килограммов.

Чежия и ранее выступал в полутяжелом весе, поэтому проблем это не составит, подчеркнул он.

"Подготовку я прохожу с начала августа, так как мы рассчитывали провести бой в конце сентября или начале октября, но по определенным причинам бой переносили. Тренировки проходят хорошо, нахожусь в хорошей физической форме, остались буквально две заключительные тренировки, 13 числа взвешивание и 14-го бой", - сказал Чежия.

Своего соперника по чемпионскому бою Батал Чежия назвал достаточно неплохим боксером.

"У него такой своеобразный стиль, он много входит в клинч, держит, но ничего сверхъестественного нет, ничего такого, с чем нельзя справиться, мы ко всему готовились, и думаю, что все должно быть хорошо", - подчеркнул абхазский спортсмен.

Он также отметил, что смотрел чемпионский бой Игоря Адлейба, болел за него и поздравляет с титулом.

"К предстоящему бою готов хорошо, мы проводили и спаринги, нет никаких проблем и психологически готов, верю в свою победу и выхожу на ринг только за победой", - заключил Батал Чежия.

22-летний Батал Чежия на данный момент в мировом рейтинге на 154 позиции, а в России в своей весовой категории он восьмой.

Сопернику Батала 20 лет, в мировом рейтинге он находится на 190 позиции, в Украине он пятый.

Ранее, 29 июня 2019 года, должен был состоятся бой со спортсменом из Словакии Владимиром Белужским, однако организаторы приняли решение о переносе спортивного мероприятия.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бое.

Батал Чежия уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.

Международное боксерское шоу "Короли Нокаутов" пройдет на площадке отеля AZIMUT. Всего в вечере бокса запланировано 11 боев с участием российских и зарубежных спортсменов. Начало трансляции на телеканале "Матч! Боец" в 19:00.

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