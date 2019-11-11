"Лига друзей Абхазии" наладила международные контакты на форуме в Крыму

"Лига друзей Абхазии" и Ассоциация "Друзья Крыма" расширяют торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между Абхазией и Крымом, а также налаживают сотрудничество с представителями деловых кругов Европы и Азии.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия установила деловые контакты с представителями Индии и Швейцарии на "Форуме друзей Республики Крым" в Ялте, рассказал руководитель Республиканской общественной организации "Лига друзей Абхазии", депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа.

Республиканская общественная организация "Лига друзей Абхазии" и Международная ассоциация "Друзья Крыма" подписали соглашение о сотрудничестве 24 августа. По словам Логуа, основная цель этой работы заключается в том, чтобы наладить контакты с представителями других государств, которые могли стать проводниками интересов Абхазии в мире.

"Буквально позавчера у нас получилось договориться с представителем Индии на форуме в Крыму о том, что в начале 2020 года индийская делегация посетит Абхазию. Мы даже обговорили возможность открытия нашего представительства в Индии. Также обсудили инвестиционную привлекательность Абхазии для зарубежных инвесторов и организацию бизнес-тура из Индии в Абхазию", - рассказал Логуа.

Удалось также наладить деловые отношения с одним из общественно-политических деятелей и бизнесменов Швейцарии, который планирует посетить Абхазию в ближайшее время и представить свои бизнес-проекты для дальнейшей их реализации в республике.

Главной темой форума была народная дипломатия и способы распространения правдивой информации о положении и планах стран, которые пребывают в сложной политической ситуации и изоляции, добавил он.

"Было много гостей, около 70 человек из разных стран мира, которые поддерживают волеизъявление крымского народа, разделяют их идеи. Были представители, в том числе, США, Австрии, Германии, Индии, Швейцарии, Армении. В основном это действующие или же бывшие политики, эксперты", - отметил Логуа.

Регламент Международной ассоциации "Друзья Крыма" позволяет проводить форумы единомышленников не только на территории России, но и за ее пределами. Как рассказал Логуа, на заключительной сессии форума в Крыму встал вопрос о том, кто готов предоставить площадку для проведения форума в своей стране.

"Мы откликнулись на это предложение, а также представители Армении и Израиля. Я сказал, что наша земля готова поддержать эту идею и провести форум в Абхазии. Надеюсь, что в будущем это произойдет, но следующий форум состоится в декабре этого года в Сербии, куда, думаю, нас тоже пригласят", - поделился Логуа.

Такая возможность, считает он, позволит иностранцам увидеть и узнать Абхазию не через интернет или же со слов других людей, а своими глазами.

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