Делегация из КНР заявила о желании создать особую экономическую зону в Абхазии

Делегация из Китайской Народной Республики прибыла в Абхазию с рабочим визитом, в рамках которого провела встречи с председателем Государственного таможенного комитета, министром иностранных дел и министром финансов республики.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Возможность создания особой экономической зоны с целью реализации проектов, направленных на открытие предприятий по сборке мобильных телефонов, обсуждалась на встрече с представителями делегации КНР в Государственном таможенном комитете Абхазии, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на встрече был затронут широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности между двумя странами.

"Китайской делегацией было высказано намерение наладить производство на территории Республики Абхазия электромобилей, которые могут быть реализованы как внутри страны, так и за ее пределами", - говорится в сообщении пресс-службы таможенного комитета.

На встрече присутствовал Владимир Литвинчук – почетный консул Абхазии в Приволжском федеральном округе России.

Представители делегации КНР также провели встречу с главой МИД Абхазии Дауром Кове и вице-премьером, министром финансов Джансухом Нанба.

Вице-премьер заявил на встрече, что экономическая политика Абхазии открыта для инвесторов и двустороннего диалога.

Стороны также обсудили ряд приоритетных проектов экономического взаимодействия.

© Foto/ МИД РА Делегация из Китайской Народной Республики

В состав делегации Китайской Народной Республики входили заместитель председателя Китайско-Азиатской Ассоциации Экономического развития Лью Я Джун, директор офиса в ШаньДжи, главный инженер фирмы China Unicom Лонг Вейбо и Гэ Чжили – почетный консул Абхазии в КНР.

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