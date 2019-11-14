"Сладкий" ноябрь: синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Абхазии

Синоптики рассказали, что делает погоду в республике солнечной и теплой, а также дали прогноз - на сколько еще задержится бабье лето в Абхазии.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазские синоптики наблюдают отклонение от температурной нормы ноября, но рекорд 2016 года пока не побит.

С 3 ноября на Абхазию оказывают влияние теплые воздушные массы, которые делает погоду в республике солнечной и теплой. Такая погода сохранится в Абхазии примерно до 23 ноября, после этого синоптики прогнозируют похолодание и кратковременные дожди.

По словам синоптика, специалиста отдела гидрометеорологии Абхазии Дианы Трапш, среднемесячная норма температуры воздуха в ноябре на территории республики должна составлять около 15°С.

"По всем наблюдениям, исходя из факторов образующих погоду и синоптических процессов, которые протекают на Черноморском побережье, 8 ноября зафиксирована максимальная отметка в +23°С, что считается отклонением от нормы в температурном режиме", - отметила Трапш.

Рекорд по температуре в ноябре был зафиксирован в 2016 году. Тогда столбик термометра поднялся до +26,4°С.

Диана Трапш добавила, что по данным за ноябрь с 2009 по 2013 год включительно, среднемесячная температура воздуха была в пределах +15°С, что выше климатической нормы на 3-4°С.

В первых числах ноября в Абхазии стояла прохладная и дождливая погода, связано это было с тем, что на территорию республики проникли арктические холодные массы, и температура воздуха опустилась до +14°С. В предгорных и горных районах в этот период выпал снег.

"Минимальная ночная температура у нас наблюдалась в 2011 году, когда было -1°С и в 2016 году, когда зафиксировали температуру -1,2 °С. Это, конечно, считается для ноября ниже нормы", - рассказала Трапш.

Данных о том, какой будет зима в Абхазии, у метеорологов республики пока нет.

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